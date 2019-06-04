梅蘭妮亞致敬黛妃！穿她最愛「白色配海軍藍」見英女王　卡蜜拉也在場

▲ 梅蘭妮亞戴著大大的帽子，就連傾斜度都和黛妃很像。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統3日起展開為期3天的英國國是訪問，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也同行。他們當天下午乘總統專屬直升機「陸戰隊一號」抵達白金漢宮後院，與英國女王會面，王儲查爾斯王子及夫人卡蜜拉親自上前迎接。而梅蘭妮亞穿著一身優雅又清爽的套裝，普遍被指是在向已故的黛安娜王妃致敬。

Do you think Melania Trump is channeling Princess Diana today with her STUNNING Dolce & Gabbana outfit? Check out these similar navy and white looks below. #PoweroftheFirstLady pic.twitter.com/moOeKjVoGe — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) 2019年6月3日

▲ 白色和海軍藍是黛妃最愛的配色。

英國《每日郵報》報導，現年49歲的梅蘭妮亞選擇了黛妃生前最喜歡的配色——白色和海軍藍。她穿著訂製的白色杜嘉班納（Dolce & Gabban）禮服，配上對比鮮明的海軍藍色領子和腰帶做為亮點；而她御用造型師Hervé Pierre設計的白色帽子上也有一條藍色帶子，腳上踩著一雙布拉赫尼克（Manolo Blahnik）高跟鞋。

這套剪裁簡潔的套裝不禁令人聯想到黛妃穿過的幾件衣服，包括1980年代及1990年代初期出席公開活動時曾亮相的2套白色配海軍藍裙裝。網友紛紛表示，「梅蘭妮亞在白金漢宮的穿著是在向黛妃致敬，真可愛，就連帽子的款式和斜度也是」、「她是故意打扮得像黛妃的嗎？」、「她穿著黛妃的衣服，受到查爾斯和卡蜜拉的歡迎，想得還真周到」。

▲▼ 梅蘭妮亞穿著一身優雅的裙裝，和卡蜜拉並肩同行。（圖／路透社）