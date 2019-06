梅蘭妮亞致敬黛妃！穿她最愛「白色配海軍藍」見英女王　卡蜜拉也在場

▲ 梅蘭妮亞戴著大大的帽子,就連傾斜度都和黛妃很像。(圖/路透社)

美國總統3日起展開為期3天的英國國是訪問,第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也同行。他們當天下午乘總統專屬直升機「陸戰隊一號」抵達白金漢宮後院,與英國女王會面,王儲查爾斯王子及夫人卡蜜拉親自上前迎接。而梅蘭妮亞穿著一身優雅又清爽的套裝,普遍被指是在向已故的黛安娜王妃致敬。

Do you think Melania Trump is channeling Princess Diana today with her STUNNING Dolce & Gabbana outfit? Check out these similar navy and white looks below. #PoweroftheFirstLady pic.twitter.com/moOeKjVoGe