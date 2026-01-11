哪來9條？陳昭姿批林淑芬學好算數　再舉王正旭駁圖利：我不需要

▲陳昭姿8日在衛環委員會上舉牌抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委林淑芬8日在立法院衛環委員會排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案時，批在野黨僅以9條就要闖關，民眾黨立委陳昭姿是「陳9條」。對此，陳昭姿今（11日）反擊，請學好算術，她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關。另外對於被質疑為個人利益修法，陳昭姿否認並表示，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼綠委王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標。

陳昭姿力推代理孕母制度入法，但林淑芬8日批，代孕制度放進人工生殖法裡一起討論是便宜行事，應另訂專法才妥適，但在野黨提出的代理孕母條文僅有9條，毫無人權與兒童權利概念，她要叫陳昭姿為「陳9條」，呼籲陳9條不要硬闖。

對此，陳昭姿11日在臉書反擊，「請林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？」她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿指出，與代孕修法相關的部分，是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括身心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康、自主、隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿說，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了30多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿表示，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。陳昭姿強調，「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了」，如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大撒幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？

另外，對於藍委陳菁徽發表聲明不參與涉及代理孕母條文的審查，陳昭姿回應，這星期四（8日）大家都看到在衛環委員會上，民進黨立委是如何對她進行個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱心志，如何持續坐在會議室內討論？更不用說，在毫無限制人數與時間的冗長程序發言時，陳菁徽被一再攻擊推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。

「我完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度。」陳昭姿說，事實上，陳菁徽就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？陳昭姿強調，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。