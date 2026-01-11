　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

哪來9條？陳昭姿批林淑芬學好算數　再舉王正旭駁圖利：我不需要

▲民眾黨立委陳昭姿舉牌抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

▲陳昭姿8日在衛環委員會上舉牌抗議。（圖／記者詹詠淇攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民進黨立委林淑芬8日在立法院衛環委員會排審攸關代理孕母制度的人工生殖法草案時，批在野黨僅以9條就要闖關，民眾黨立委陳昭姿是「陳9條」。對此，陳昭姿今（11日）反擊，請學好算術，她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關。另外對於被質疑為個人利益修法，陳昭姿否認並表示，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼綠委王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標。

陳昭姿力推代理孕母制度入法，但林淑芬8日批，代孕制度放進人工生殖法裡一起討論是便宜行事，應另訂專法才妥適，但在野黨提出的代理孕母條文僅有9條，毫無人權與兒童權利概念，她要叫陳昭姿為「陳9條」，呼籲陳9條不要硬闖。

對此，陳昭姿11日在臉書反擊，「請林淑芬委員們學好算術，哪來的9條？請林淑芬委員們讀好法條，哪來的個人利益？」她代表民眾黨提出的人工生殖法修正案計有33條，其中15條與代孕相關，其餘是配合民進黨想要的女女與單女而修正的法條，希望滿足他們的期待，因而獲得理性討論的機會。

陳昭姿指出，與代孕修法相關的部分，是參照202405衛福部版本，這是為了爭取執政黨立委的支持，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括身心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康、自主、隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

陳昭姿說，當時在衛福部推出包含代孕的修法前夕，民進黨黨團緊急召開記者會，以黨壓政，反對代孕，所以衛福部國健署才縮手，衛福部能不聽話，敢不聽話嗎？即便國健署為了加入代孕法案草案，召開了30多次專家會議，辦了多次公聽會，蒐集數個月的平台意見後，才謹慎完成部版的修法提案。

陳昭姿表示，代孕的需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的病人，或自體免疫疾病患者等，這都是醫師可以明確診斷。陳昭姿強調，「為什麼林淑芬指稱我為了個人利益而修法呢？我不需要，我早就不需要了」，如果參考上述標準，根據不孕症專家估算，目前至少包括數千名女性，數千個家庭的生命選項與期待，未來只會更多，無論是晚婚或各種原因造成的子宮不孕，或許包括空氣污染源之一，例如已證實會影響生育能力的PM2.5。

陳昭姿說，去年台灣出生人數只剩10萬，從民進黨2016執政以來的21萬，花了5900億大撒幣在所謂的少子女化政策，但完全不見效果。幫助想生不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有什麼理由阻擋呢？憲法有賦予你們阻擋的權利嗎？

另外，對於藍委陳菁徽發表聲明不參與涉及代理孕母條文的審查，陳昭姿回應，這星期四（8日）大家都看到在衛環委員會上，民進黨立委是如何對她進行個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱心志，如何持續坐在會議室內討論？更不用說，在毫無限制人數與時間的冗長程序發言時，陳菁徽被一再攻擊推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。

「我完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度。」陳昭姿說，事實上，陳菁徽就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？陳昭姿強調，若按照民進黨口中的標準「推動法案是圖利醫師自己」，那麼王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

陳菁徽推代孕疑未利益迴避　游淑慧舉3人打臉綠營

陳菁徽推代孕疑未利益迴避　游淑慧舉3人打臉綠營

立法院衛環委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，民進黨立委林淑芬點名國民黨立委陳菁徽是人工生殖領域的醫師，難道都不用利益迴避？陳菁徽對此發表聲明，「本人即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查」。國民黨台北市議員游淑慧諷刺，林淑芬打臉過去的民進黨，什麼情況才是利益衝突？如「找了財團老闆當經濟部長；找了黑幫律師當內政部長；找了親綠牙醫當衛福部長。」

搞烏龍？民眾黨酸綠委未看代孕條文就發言　結果是因自家法案還沒送

搞烏龍？民眾黨酸綠委未看代孕條文就發言　結果是因自家法案還沒送

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

柯文哲為挺陳昭姿搬出IPAC　吳思瑤：法案主張不同捍衛國家立場一致

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

遭質疑未利益迴避　陳菁徽：即日起不參與代理孕母條文審查

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

原來真有「代孕條款」　陳昭姿留任照出柯文哲與民眾黨尷尬處境

關鍵字：

陳昭姿林淑芬代理孕母人工生殖法王正旭

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面