以為過期！一票人驚「暖暖包不燙了」　內行推1款：用過回不去

▲不少人抱怨，暖暖包不夠熱，反而變成「溫溫包」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

暖暖包變成「溫溫包」？一名網友驚呼，發現新買的暖暖包都不熱，懷疑被改良過，讓他想念以前年代的高溫版。文章一出，一票人也點頭認同，「以前放口袋會燙，現在只溫溫的」、「打開也不會馬上熱」、「拿出來沒多久直接涼掉，我還以為是過期了」；另有內行分享韓國的暖暖包比較熱，「用過就回不去了！」

一名網友在Threads表示，他最近使用暖暖包來取暖，結果發現沒有很熱，一度以為是過期品，因此才好奇發文求問，「有沒有人也覺得，暖暖包現在賣的很不燙，好像被改良過，但我比較喜歡以前的熱度。」

文章一出，不少網友也直呼，以前暖暖包放口袋一段時間都會燙到受不了，現在卻頂多溫溫的，「對！以前很燙，現在都沒什麼感覺」、「還有變薄變小的感覺？」「有差欸！以前放口袋一段時間會很燙，現在最多溫溫的很沒有感覺，我覺得我這包用完不會再買了」、「真的要搓揉，以前不用一直搓，打開就會熱」、「我今天早上才開的，現在居然不熱，是有自動降溫功能嗎」、「我曾經被燙到燒焦一小片，現在已經沒那種燙度了，好懷念」、「這次去好市多買好幾箱...家人問：這是溫溫包吧」、「現在放口袋沒之前那麼熱，拿出來沒多久直接涼掉，我還以為是過期了，超好笑」。

也有內行推薦，「網購買韓國Tamsaa的暖暖包，超熱！用過就回不去小白兔了，而且價錢也不貴」、「我買韓國軍用很燙，7-11就有賣了」、「要真熱就買韓國大兵那種的，但好貴」、「上禮拜去好市多買的一個袋鼠的牌子，放口袋一段時間會被燙到的程度」。

熱適應麻痺易忽視 暖暖包恐深層灼傷



不過中醫師蔡侑達提醒，暖暖包造成的傷害往往不易察覺，因熱痛覺神經會出現「熱適應」而逐漸麻痺，當隔天起床發現皮膚紅腫時，熱能可能早已穿透表皮，甚至導致皮下脂肪層出現液化壞死，嚴重者恐需進一步醫療處置。

蔡侑達醫師說明，暖暖包並非瞬間高溫灼傷，而是長時間、低度卻持續的熱暴露，這類傷害容易被忽視，特別是在睡眠狀態下，無意識接觸的風險更高。

禁直接貼皮膚、睡覺時要取下

為避免嚴重灼傷，蔡侑達醫師提醒，使用暖暖包時務必隔著衣物，避免直接貼在皮膚上，降低熱能集中造成的傷害風險。

此外，蔡醫師也呼籲，睡覺時一定要將暖暖包取下，避免在無法察覺溫度變化的情況下長時間接觸。對於糖尿病或有循環障礙的族群，更應避免使用，因神經感覺較遲鈍，更容易在不自覺中發生燙傷。