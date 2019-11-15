【不分區席次下修13】吳敦義掛在安全邊緣　11/16投票正式定案

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會不分區立委名單曝光後，引發黨內外一片質疑聲浪。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，前立委邱毅在中常會前宣布退出，具財經專長的曾銘宗改列第1名，前總統府發言人陳以信順利擠進第10名，黨主席吳敦義退到第14名，挺韓的台南市議員謝龍介也移至第15名。不過，這份名單仍待16日召開中央委員會全體會議行使同意權後才會完全定案。

黨內人士分析，2020年立委選舉的變數相當大，靠著台北市長柯文哲的能量，台灣民眾黨估可以拿3至5席，親民黨靠黨主席宋楚瑜親征總統，也可拿約4至6席，若是如此，國民黨的政黨票應勢必被壓縮，不分區安全席次從15席下修至13席，吳敦義排名第14確實在安全名單邊緣。

吳敦義在會後受訪表示，名單有些調整，是因為有些有問題「trouble」，所以必須要修改，本週三有常委建議他改列第14名，比在第10名的較安全名單更好，他也接受建議，於今日通過的名單改列第14名。

針對列第4名的吳斯懷曾出席過對岸活動引發外界質疑，吳敦義指出，3年前曾在北京舉辦國父孫中山先生150歲誕辰活動，約有30幾位將領參加，因為是紀念國父、也是本黨總理孫中山先生的誕辰，目的很端正，且這些出席者並沒有到對岸出現有失國體，或對國家不忠等情事，因此都還要再瞭解。

至於媒體問及馬系、連系都有子弟兵進入安全名單，吳敦義指出，他沒考慮過什麼馬系、連系，「我也沒有吳系啊！」他強調，只要大公無私就好，在他心中只有中華民國派，沒有任何系。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）



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