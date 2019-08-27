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強震來襲台日共同防災救援！連續第13年　消防局受邀參與東京演習

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▲▼台北市搜救隊參加日本東京2019綜合防災演習。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲台北市搜救隊參加東京2019綜合防災演習，消防局長吳俊鴻授旗。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

台北市消防局受邀參加「日本東京綜合防災演習」連續邁入第13年！由於我國與日本同樣位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿，更需互相學習與協同防災。消防局第四大隊組長劉奎佑率5人搜救隊伍於8月28日至9月2日前往東京參加為期6天的演習，並在27日下午由局長吳俊鴻授旗。

演習期間，一行人將拜會東京都消防廳與消防技術安全所，也安排與東京都消防廳第九消防方面本部消防救助機動部隊進行技能交流活動，包含人命搜索、建築物支撐破壞、傷患後送等。另外，也會模擬東京地區發生強震時，東京都透過危機管理網請求其他會員城市前往支援等觀摩演練。

日本每年此時都會於全國各地舉辦「綜合防災演習」，藉以喚起民眾防災意識、強化相關單位防災整備，而每年都有將近100萬日本民眾參與，包括警察、消防人員、部隊及各種義工等人員，規模可說是亞洲首屈一指！

一直以來，東京都惠透過亞洲主要城市合作的「危機管理網（Network for Crisis Management）」名義，邀請主要城市搜救隊共同參與演習，汲取各國搜救經驗，以提升國際間搜救隊聯合救援能力，確保災害發生時第一時間得以相互支援。

▲▼台北市搜救隊參加日本東京2019綜合防災演習。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：搜救隊,日本,東京,綜合防災演習,國際交流,救援,互助機制

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