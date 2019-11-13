南門中繼市場開幕！柯P談市場改建「太煩太複雜」　感謝攤商合作

▲柯文哲出席南門中繼市場開幕活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

經過近一個月的試營運，南門中繼市場13日正式開幕。台北市長柯文哲表示，以前不太喜歡做這個，太煩太複雜了，而且要做到成功，要花的心力相當多。柯也一再向南門市場所有攤商表達感謝，讓搬遷和營運的過程非常順利，因為大家的合作讓台北市的市場改建打響第一砲。

南門市場向來是政商名人、市民買年貨首選地點，但因建物老舊、且經檢測為海砂屋，因此北市府決議配合捷運萬大線工程進行改建，預計2022年10月遷回。南門中繼市場位於杭州南路二段55號，規劃有106個汽車停車位、81個機車車位，方便民眾採購；此外，雖是臨時建物，但中繼市場仍盡可能採用綠建築的設計，包含保留原有喬木、種植花草和回收雨水。





柯文哲提到，南門市場因為是海砂屋必須改建，因此開始找尋中繼市場，只是沒想到的是，中繼市場蓋得這麼漂亮，「難怪早上開晨會時，彭副市長跟他說中繼市場蓋得太好了，會擔心到時攤商們生意太好不想搬回去」；柯說，未來南門市場完工後，是位於三鐵共構的捷運交會點，在交通上有更大優點。



柯文哲表示，雖然現在只是一個中繼市場，但硬體仍相當要求，另外也把現代化市場的管理技術引進來，包括垃圾不落地、乾溼分離、電子支付以及動線規劃，務必都要做到最好。柯說，雖然只是一個中繼市場，但在照明、清潔、乾淨、動線、無現金交易上，都可以達到相當的水準。





「有這樣的結果，要特別感謝市府同仁的努力和議會的大力支持」，柯文哲指出，從搬遷到中繼市場營運會成功，最大理由是因為南門市場的攤商都在裡面工作了大半輩子，基本上南門市場已經變成攤商的家，因此本於對家的愛護，在所有市場裡面搬遷最順利的就是南門市場。



柯文哲強調，全台北市市場的改建進度都會定期在晨會中做報告，自己把市場改建當作台北市很重要的工作，「以前不太喜歡做這個，太煩、太複雜，而且要做到成功，要花的心力相當多」，但因為有南門市場攤商的合作，讓台北市的市場改建能打響第一砲。



柯文哲指出，南門市場是臺北市第一個引進新市場營運概念的市場，另一個是大龍市場，會在12月13日正式開幕。相信新的市場營運是台灣成為現代化國家很重要的一環，未來不會再看到市場裡老鼠跑來跑去、蒼蠅停在肉上面的畫面。