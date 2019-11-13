列不分區備戰2022台北市長？　黃國昌：現在談都還太早

▲時代力量不分區立委參選人介紹記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，現任立委黃國昌排名第四，遭外界質疑是為備戰2022年的台北市長選舉。對此，黃國昌13日受訪時表示，現在問這些問題都還太早，對他來說最重要的還是將時代力量好不容易匯集起來的人才組成團隊送進立法院，幫台灣人民打造一個真正可以實現公平正義的戰鬥團隊。

時代力量12日公布2020不分區立委名單，由台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智排名第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任區域立委黃國昌則排在第四，前台北市市政顧問翟本喬則列在第五。

第六到第十二名則分別為獸醫關心羚、台灣會計師金控副總王幗英、民報發起人陳永興、時代力量秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院負研究員白卿芬、在地文創家趙芸菁及屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞。

▲時代力量不分區名單，陳椒華、邱顯智、「小燈泡」媽媽王婉諭、黃國昌、翟本喬。（組合圖／ETtoday資料照、臉書粉絲專頁）



時代力量13日舉辦不分區立委參選人介紹記者會，被問及是否會將4年的立委任期做完，黃國昌表示，現在問這些問題都還太早，對他來說最重要的還是將時代力量好不容易匯集起來的人才組成團隊送進立法院，幫台灣人民打造一個真正可以實現公平正義的戰鬥團隊。

此外，針對外界認為黃國昌曾說「自己不會放在名單內」如今卻「自打臉」列入時力不分區名單，他則回應「如果對方要做這樣的詮釋，我就虛心接受」，並表示當時接受訪問時的規劃的確是那樣，但後來他也曾公開說過，對於是否續留立院以及要不要繼續從事政治工作，「我是猶豫了非常久」，也正是因為這樣自己才會在今年夏天展開請益之旅，以及在全國舉辦一系列的演講。

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