暖尪送中古車：免在家悶著　幹話姐吐「可恥心態」人妻0髒字噴爆...療癒翻

▲老公買車讓原PO可以帶孩子出門，才不會都悶在家。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

老公的心意卻被有心人曲解，老婆冷靜嗆翻超療癒！一名人妻表示，先生在他們兩周年紀念時送了一輛二手車給她，不料一名點頭之交卻酸溜溜表示，因為不是新車，質疑老公沒心。原PO聽完都怒了，撿起火箭炮狂轟封鎖，網友們也都笑說最後一句太經典。

「哈囉中古車不可恥啊，可恥的是妳的心態。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示老公怕她平常關在家無聊煩悶，日前就買了一輛二手車給她，讓她可以開車帶孩子出門。

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她表示，一名沒什麼交集的點頭之交聞訊後，就傳訊息向她確認「新車嗎？什麼牌啊？」聽到原PO表示只是中古車，對方就嫌棄表示「中古喔？真小氣~他對妳一定沒有很上心，不然幹嘛不買新車給妳？」

面對對方的酸言酸語，原PO冷冷表示，「我也那麼覺得，兩周年紀念禮物送中古車給我，唉，那（哪）像妳那麼好，妳跟妳男友在一起七年了，他連跟（根）毛都沒給妳吧！洨倒是給妳不少。」不帶髒字地將對方擊落，下秒順便封鎖，「妳可以滾了，掰。」

▲ 幹話姐一開口就沒好話，原PO氣炸擊落 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完都表示痛快，「笑炸，她應該氣到頭上慶煙（冒煙）」、「感覺她是酸葡萄心理，羨慕你老公買車給你吧」、「最後一句太經典」、「神回欸」、「難怪她嘴巴那麼臭」、「中古車就不是車嗎」、「霸氣，我就欣賞你這種的」。

原PO認為，中古車一樣也是車，老公如此有心，她已經很滿足，「知足滿足才會幸福。」

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