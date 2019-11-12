自製抹茶餅！媽一看欲「整包丟掉」　她手刀制止：不是壞掉啦...網壞笑補刀

▲抹茶何其無辜。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

這雪Q餅的顏色真的讓人誤會大了！一名女網友上週自己做了抹茶雪Q餅，還用心個別分裝在小包裝裡。沒想到媽媽回家一看以為壞掉了，準備全部拿去丟，讓她差點沒哭出來，大喊「妳才壞掉啦！」

一名女網友在臉書「爆怨公社」抱怨媽媽，她表示，自己上週末做了一批「抹茶雪Q餅」，怎料一個星期沒回家的媽媽，一看到這些點心，居然表示要整包丟掉。

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原來平時相當注重食品保存期限的媽媽，誤把「抹茶綠」當成是「發霉綠」，以為壞掉了所以才要趕快丟掉，所幸原PO有及時看到阻止，「這個我禮拜六才做的，妳才壞掉啦！！」

網友們看完後，紛紛笑說「壞掉了，我可以收」、「以後會不會對抹茶有陰影」、「請丟我嘴裡」、「這讓我想起20年前，第一次買pizza回去給阿公阿嬤吃。我忙了一會兒正要拿塊來吃，發現整個不見，到了廚房，發現pizza在餿水桶！那時候的長輩沒吃過沒看過pizza，一打開聞到起司味道，以為壞掉」。

▲ 長輩們各種誤會 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過留言之中也有不少人補槍，「看起來真的很像」、「剛沒看到文先看到圖，我以為是爆料有人要爆買到黑心發霉食品」、「真的蠻像壞掉的」、「發霉太嚴重了」。

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