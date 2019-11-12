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閉眼刷牙！婆婆突傳「嗯...嗯」聲媳婦傻愣　網反恭喜：已把妳當親生女兒

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▲▼浴室,廁所,豪宅,馬桶,洗澡,上廁所,衛浴。（圖／pixabay）

▲原PO分享她和婆婆在洗手間發生的趣事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

有些羞恥舉動，真的僅限親生家人可以看到！一名人妻上網分享，自己雖然和婆婆相處起來很自在，但對方「過於放鬆」的舉動偶爾也會嚇到她。不過網友們看完都笑翻了，認為婆婆已經把她當作親生女兒，才會做出這種事情，幾乎一面倒地恭喜她。

一名女網友日前在臉書「爆怨公社」中分享婆媳互動，她表示雖然平常沒有和婆婆同住，但兩人相處起來卻很自在。她隨後舉例表示，自己某天早上驚醒，發現月經突然來潮，床單和衣服也因此遭殃，狀況慘烈。婆婆見狀後，就主動跑去幫她買了一堆衛生棉補貨，「因為平時相處就很自然，覺得也沒什麼。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，後來原PO在家中唯一的廁所閉眼刷牙洗臉時，突然聽到「嗯...嗯...」出力的聲音，才發現原來婆婆沒等她用完廁所，就直接跑進來上大號！婆婆自在的舉動也讓她驚呼「媽~妳也太自然了吧！」隨後趕緊摀住鼻子逃跑。

▲▼便祕，肚子痛，大便，痔瘡。（圖／記者黃克翔攝）

▲上大號示意圖，非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

貼文一出，網友們紛紛笑倒表示，「屎在滾的時候只能往前衝」、「好東西要跟好媳婦分享」、「婆婆放好開」、「這個我不行」。

▲▼ 婆婆直接進來上大號 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

然而，卻有一票網友認為，婆婆是因為已經把媳婦當成親生女兒一樣，才有可能做出這種事，「真的當妳是自己人才會這麼自然」、「自己的親生女兒跟自己的另一半才有辦法做出這種如此親密之事，婆婆把妳當自己女兒」、「感情好到這麼自然也是樂事」、「有個能把自己當女鵝的婆婆真幸運」。

雖然看似是件「喜事」，但原PO隨後也無奈回覆，如果旁邊有人陪她上廁所，她的擴約肌是無法放鬆的，很佩服婆婆這樣還上得出來。

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