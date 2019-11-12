海巡好忙！釣客心絞痛、船員遭網捲受傷　北海岸1晚2送醫

記者張君豪／新北報導

11日晚間9點多，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲某海釣船通報求救，有一釣客在海釣船出海作業時，出現心絞痛病症情況危急，希望海巡署能派船救人；海巡署獲報後派遣北基巡防區指揮部通報新北市政府消防局石門分隊派欠救護車到場救人，所幸緊急將海釣客送往金山台大分院治療，罹病身體不適的釣客始轉危為安。

▲海巡署北部分署11日晚間緊急出動連救釣客、船員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署北部分署11日晚間緊急出動連救釣客、船員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署調查指出：曲姓民眾於昨日下午3時許自萬里漁港搭乘某某號海釣船出海釣魚，晚間8時許曲男在船上突然出現心絞痛症狀，十分難受，廖姓船長見狀電話聯繫第二岸巡隊協處並啟程就近返港就醫。

海釣船緊急駛回港後，由富基安檢所人員協助患者下船並送上救護車，後續送往金山台大分院進行救治。海巡攜手新北消防局緊急動員救人，但稍晚又傳出一艘梗枋籍漁船，船上一名印尼籍船員操作起網機時不慎手臂捲入其中受傷，漁船緊急進港後由野柳安檢所人員協助上救護車送往基隆長庚醫院救治。海巡署呼籲若船隻出海遭遇人員須送醫狀況，務必第一時間通報或打118海巡專線求救。

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