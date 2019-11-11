►超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

記者張君豪／新北報導

超變態！新北市汐止區一名中年男子連續在汐止中興路一帶偷竊女性內衣，11月8日他再度入侵民宅陽台偷取兩件女性內褲，住戶發現後怒喊抓小偷，男子趁隙逃逸；遭竊內衣的女民眾氣得把偷內衣賊影像PO網呼籲大家小心，對此汐止警方表示將循線全力追查這名變態男。

▲女網友不甘私密衣物被偷，憤而PO網球助。（圖／記者張君豪翻攝）

▲專偷女性私密衣物的中年男子行蹤早被監視器錄下，警方循線調查。（圖／記者張君豪翻攝）

有網友透過臉書「汐止集團」反應，1名中年男子大約從去年起陸續在汐止中興路一帶偷竊女性內衣褲，8日上午這名變態內衣賊再度犯案，偷走汐止某社區住戶晾在屋外的2件女性內褲，住戶聽聞異聲探頭查看，發現內衣賊現蹤驚呼「有小偷！」這名變態賊則趁亂逃逸，女住戶氣得PO網反映這件離譜的私密衣物遭竊情事。

警方調查：從去年8月起，這名中年男子專門鎖定汐止區中興路的民宅陽台下手偷取女性內衣褲，雖然有民眾利用監視器錄下他犯罪過程並報警處理，但該男子相當大膽，事後居然再度上門、甚至用長木棍把監視器鏡頭打到旁邊，避免犯罪過程被記錄。

網友見此PO文後紛紛回應，甚至指出該名內褲賊都在白天下手，專偷汐止中興路台新銀行附近民宅，網友們彼此提醒，呼籲大家提高警覺避免再次被偷。對此轄區汐止警分局社后派出所11日表示，目前已調閱監視器鎖定犯嫌身份，警方也呼籲尚未報案的民眾可以出面檢舉，讓警方掌握更多資訊能快速破案。

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