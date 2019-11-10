非法外籍移工在台有上千人聚落？　移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

▲圖為移民署外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

日前有媒體質疑台灣外籍移工新生兒黑數過高、並且產生後續醫療、照顧等相關問題，對此移民署10日表示，透過網路傳輸方式取得衛生福利部國民健康署之非本國籍新生兒出生通報資料，從2005年1月起至2019年9月底止篩濾產婦資料，其中生母為失聯移工或不實身分者計805人，已陸續出境者約有4百餘人。移民署已積極介入處理，但移民署坦承若這類新生兒若自行接生者，的確會產生黑數無法掌握。

依移民署查處實務發現，移工失聯後從事非法工作的處所以工地、餐飲業、私人住宅等居多，部分個案亦可能在農業缺工地區從事農務。至於媒體刊載所述偏遠山區有上千人非法移工聚落現象，移民署表示目前並無具體事證，但移民署結合國安團隊持續加強清查外來人口行動，絕不容許滯台外來人口在特定區域群聚從事不法活動、也歡迎民眾檢舉。

移民署表示，基於人道考量，為確保孕婦及胎兒的安全，實務上若查到懷孕的失聯移工，政府原則不予收容，以人保或錢保方式作成收容替代處分。移民署專勤隊也會協調民間團體或社福機構，協助予以安置。

移民署目前正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。至於外籍移工的新生兒問題，內政部除與衛福部、勞動部、外交部等部會密切配合外，早在2017年即定有相關作業流程以維護兒少權益，更希望移工朋友多為孩子著想並了解政府作法，有困難可向政府相關單位尋求協助，也請社會各界多關心移工處境。

未來移民署也透過修法來強化執法力度，並積極與社政單位及民間團體洽談設置懐孕失聯移工及其嬰兒的安置處所，希望能健全目前的移工管理及在台懷孕等相關問題，希望能在兼顧人道與移民執法上解決此問題。

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