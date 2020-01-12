釣客跌落消波塊頭手受傷　海巡緊急前往救援送醫

▲海巡署南部分署第11岸巡隊崎漏安檢所人員，搶救跌落消波塊頭釣客送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊崎漏安檢所，12日清晨5時許接獲通報，於高雄市興達漁港南堤港嘴外側有名釣客垂釣遊憩時，疑似因重心不穩不慎摔落消波塊中，由該隊人員迅速前往救援，緊急通報高雄市消防局永安分隊派遣救護車將傷者送醫，成功救援民眾生命。

據了解，這起事故為假日期間羅姓父子，相約一同至高雄市興達漁港南堤港嘴外側垂釣，過程中父親疑似因垂釣時重心不穩，不慎滑倒跌落消波塊間，兒子見狀立即至崎漏安檢所報案，海巡人員獲報後，馬上派遣執勤人員3車5員前往救援，所幸經海巡人員及消防人員合力救援，順利將羅姓釣客自落消波塊中拉起，經初步檢視羅姓釣客意識清楚，惟頭部後腦勺有撕裂傷及雙手手掌挫傷，遂由永安分隊緊急將傷者送往國軍高雄總醫院岡山分院治療，並由家屬陪同前往就醫，並對海巡人員救援協處表達感謝之意。

南部分署第11岸巡隊在此呼籲目前台南、高雄地區僅有安平商港南、北堤及彌陀、鳳鼻頭漁港等處開放民眾於港區內垂釣遊憩，倘若民眾於港區、岸際若有任何需要協助之處，本隊將以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若需該隊協助，民眾隨時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。

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