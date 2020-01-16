高鐵最嬌嫩旅客！綠蠵癌龜擱淺新北石門　緊急後送屏東海生館

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處於9日接獲通報，石門區有活體海龜擱淺，麟山鼻安檢所派員先行暫置，經海洋大學團隊鑑定為綠蠵龜，因個體虛弱且身上有多處腫瘤，經動保處與海洋大學討論後，決定將海龜緊急送往屏東國立海洋生物博物館進行收容及後續醫療。

▲ 石門岸際救援腫瘤綠蠵龜，新北動保處緊急協調高鐵送往屏東海生館搶救。（圖／新北市動保處提供，下同）

動保處表示，這隻擱淺在石門區新庄子沙灘的綠蠵龜，背甲長72公分，寬65公分，屬青少龜，因其個體虛弱，左前肢有傷口，且身上長有腫瘤及藤壺，動保處評估後決定送往屏東的國立海洋生物博物館進行收容及後續醫療。此行路途遙遠，為減少動物舟車勞頓的車程時間，本次後送行程特別協調台灣高鐵公司安排班次運送傷龜，並由動保處及海洋大學派員護送南下。

▲ 動保處人員與海龜搭乘高鐵電梯。

經初步判識，這隻擱淺綠蠵龜傷龜身上的腫瘤疑似為纖維乳突瘤，研究顯示這是一種常發生在青少年綠蠵龜上的病症，嚴重時會影響海龜的游泳、潛水及攝食能力，目前對海龜纖維乳突瘤的確切成因沒有定論，普遍認為是病毒及環境不良等多重因子引發，本次擱淺的傷龜，後續還需進一步進行採樣切片鑑定。

農業局長李玟表示，新北市政府秉持生態保育理念全力救援擱淺海龜，並持續與協力單位合作，提供即時救援與後續醫療照護，幫助其早日回到大自然。民眾若是在沙灘上發現擱淺的海龜，切記先不要主動接觸，可撥打118聯絡各地海巡單位，或是撥打02-2959-6353向動保處進行通報。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 動保處人員搬運海龜至高鐵上。

▲ 動保處人員搬運海龜至高鐵座位狀況平穩。