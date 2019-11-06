錢櫃KTV個資外洩！　詐騙電話「1周35件」遭列高風險平台

▲錢櫃KTV消費者接獲詐騙電話數據攀升，刑事局將錢櫃列為高風險詐騙平台。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局預防科16日早上對知名KTV連鎖店錢櫃，傳出疑似個資外洩造成消費者資料流入詐騙集團手中提出預警。刑事局指出：警政署165反詐騙專線發現，9月開始約有5名民眾遭騙，但詐騙案件數一直攀升，警方統計光是10月底一周就有35件，且10月連續4周消費者接獲詐騙電話的件數都上榜，錢櫃因此遭警方列入高風險詐騙平台，警方已責成業者須做好資安防護工作。

▲錢櫃KTV消費者接獲詐騙電話數據攀升，警方將錢櫃列為高風險詐騙平台。（圖／記者張君豪翻攝）

報案民眾向警方表示，曾接到自稱是錢櫃員工的電話，指上次消費時，誤將他設定成VIP帳戶，謊稱民眾信用卡每個月會被強制扣款3000元，詐騙集團要求消費者必須操作ATM才能解除。民眾指出：對方還能說出自己的身分證字號及消費日期等詳細資料，讓消費者差點誤信。

刑事局指出，這是詐騙集團慣用解除分期付款詐騙老哽，研判業者的資料庫已經被入侵盜取資料，目前刑事局已把錢櫃KTV已列入高風險平台，要求儘速改善資安維護工作。

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