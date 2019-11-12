新訓首放假哭點超低　媽買香雞城！關東橋兵10分鐘嗑光：還記得20年前味道

▲有退伍弟兄說，「看到外面的馬路風景，當下眼淚快流下來了。」圖為台中成功嶺營區。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友說，記得當兵新訓第一次放假，走出營區買了瓶沙士，一口氣喝完，當下感動到都快哭了；奇怪的是，下午4點過後快收假時，整個人莫名憂鬱、腳很沉重，有誰還記得新訓的第一次放假？結果許多退伍弟兄紛紛回憶當時哭點超低，踏出營區看到任何光景都容易落淚。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多人留言，「出營區看到紅綠燈就哭了」、「看到外面的馬路風景，當下眼淚快流下來了」、「聽到便利商店自動門的叮咚，才感覺回到人世間（哭）」、「第一次放假，我媽帶著我們家巷子口的早餐來接我！一咬下去就感覺人間美味，眼淚都快掉下來了！」

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▲▼新訓是當兵的第一階段。（圖／資料照／陸軍司令部）

退伍弟兄紛紛說，「對著麥當勞店員說出謝謝班長」、「哥買的不是飲料，哥買的是自由。」有人回憶，第一次放假是入營兩個月後，出營區看到路上的摩托車和汽車，感動到快哭了，「揹了黃埔大背包跑回家，完全都不覺得累。」

還有人記得20多年前的烤雞味道，「新訓在關東橋，以前的我很瘦，第一次面會，我媽媽在香雞城買了一整隻烤雞，我10分鐘內吃完。那已經是20幾年前的往事，味道還在腦海裡。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！