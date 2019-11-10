　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲入伍要先新訓一個月。（圖／資料照／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友近日發問，當兵新訓時，第一次放懇親假出營區，走進附近的便利商店，看到裡面東西時的心情是什麼感覺？有人能回憶一下嗎？結果不少退伍弟兄紛紛發表看法，有人說，「2019了，哪個營區還沒有超商啊？」但一名學長表示，說營區內有便利商店的，「真他O的菜。」

此文在PTT引起熱烈討論，許多人留言，「又重回陽間了，有中元節被放出來的fu」、「就像中元被普渡」、「中元節的感覺」、「沒感覺 ，部隊在外島點放，就像陰間的普渡，什麼東西都搶不到」、「整間超商都是菜味，行行好」、「我第一次喝到冰的東西，差點哭出來」、「會突然不曉得怎麼花錢」、「飯飯偏硬、筍乾沒入味，但就是比在裡面好」、「被洗腦一個月，放假去超商當然都傻傻的，能坐地方偏偏用站的。」

請繼續往下閱讀...

一名網友回憶，新訓一直放空就好其實滿爽的，去超商還要思考該吃什麼；但也有人表示，「現在營區裡都有便利商店了」、「2019了，哪個營區還沒有超商啊？」由於當兵十分苦悶，若休息時能去超商或營站買餅乾、飲料，都能讓大夥放鬆一下，也被大家視為營區內的超棒去處。一名學長則笑學弟說，「說營區內有便利商店的，真他O的菜。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼有人認為，在新訓一直放空其實滿爽的。（圖／資料照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

ET快訊
蘿莉塔婚紗照曝！胸前大深V薄透白紗露雪球　超兇尺度噴鼻血
學弟DIY電力線網路！一開「轟出爆炸聲」整間跳電..網看呆
殞命前1秒影片曝！淡水女倒地遭廂型車輾斃　目擊男嚇喊：伊尬告
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業「起家」打先鋒

「田中馬」超澎派　烤豬、大龍蝦、牛排選手吃免驚

覽盡全台原民歌舞　「原音天籟音樂節-原聲童唱」16、17日登場

新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

回收阿公騎鐵馬！後座寶特瓶「鱗片式收納」排一包　強迫症瘋了：療癒翻

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

謝忻情斷阿翔復出：看清了內心　珍惜工作機會「只有感謝兩個字」

他被切車道「怒按喇叭+比中指」 超車騎士沿路叫罵：撞到你了嗎

買死過人中古屋「一開門滿精彩」！他突變冷：怎還有？　地基主說話樣貌曝

500萬助少年頭家　中山大學力挺校友創業「起家」打先鋒

「田中馬」超澎派　烤豬、大龍蝦、牛排選手吃免驚

覽盡全台原民歌舞　「原音天籟音樂節-原聲童唱」16、17日登場

新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

回收阿公騎鐵馬！後座寶特瓶「鱗片式收納」排一包　強迫症瘋了：療癒翻

直擊全新升級關西服務區！14家新櫃有麥當勞、角落生物　還能買韓國特產

北投洗車變違停挨罰900元！駕駛「沒這麼嚴重吧」　業者：我們做小本生意

澳門5星主廚告白台灣：太美了　來台30年轉身投入教學「當爸爸」

領跑田中馬拉松！艾登吃台式早餐「高麗菜飯」：後年到台灣參加三鐵賽

1111光棍日想脫單　中壢美滿中心安排40多對「一對一」

徵100萬張照片！「我們的首里城」計畫建3D模型　重現世遺風華

台股盤中逐筆交易明年3月正式上路　三類委託方式差異一次看懂

講專業不講顏值！汐止房仲搶灘網路行銷　粉絲貢獻年增百萬業績

中華電今舉辦集團婚禮　68對新人共搭幸福列車

爸媽嫌領養貓醜！1年後叫她幫買飼料　原來在公司「偷養6隻」

「讓我回去上班」！男想復工遭拒　拿西瓜刀猛砍前同事頭...他倒血泊痛苦掙扎

12強／亞冠賽讓中華飲恨　韓國風之孫李政厚必須警戒

共和黨點名杭特及吹哨人公開作證！　控民主黨虛假調查虐待川普

海沃德撞上艾德里奇導致左手骨折　2年前大傷今年大復活

生活熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

剛痛訴想去自殺　19歲網紅自殘痕跡被抓包

蔡依林見證「他們」的愛情！　伴侶竟成植物人...

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

母語在家學？他台客英三語打臉李佳芬

好冷創新低溫！苗栗今晨11.7度「變天轉雨時間曝」

Z9參選立委　黑絲襪正妹跑競辦霸氣坐主位

女兒收情書！注音間溢出「抖M屬性」萌炸

買傘附「黃色邪惡拉環」用途被讚爆

更多熱門

相關新聞

他連逛3家怨「台灣雙11優惠廢到笑」

他連逛3家怨「台灣雙11優惠廢到笑」

雙11購物節將至，各家電商摩拳擦掌，紛紛祭出好康優惠迎戰，而剁手族則心癢難耐，趁機清空購物車。不過，就有男網友連逛了3家電商，發現儘管套路各不相同，但仔細一算，不僅沒划算到，有的折完更貴，忍不住發文吐槽。

友人「結婚沒鑽戒」他驚呆　網淡定曝2不便

友人「結婚沒鑽戒」他驚呆　網淡定曝2不便

親戚愛問薪水！網給「關鍵字」迴避：怕到閉嘴

親戚愛問薪水！網給「關鍵字」迴避：怕到閉嘴

台男「搭捷運小動作」通勤妹貼心炸

台男「搭捷運小動作」通勤妹貼心炸

買蟑螂藥！訂單跳出「看更多OO」網笑炸

買蟑螂藥！訂單跳出「看更多OO」網笑炸

關鍵字：

當兵新訓PTT

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

醫院「沒床位」拒收！孕婦走廊流血苦等...5日過世

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

他「火鍋店狂掃12杯蔥花」老闆娘白眼

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

妹妹劇痛飄鹹魚味！褲子一脫…掉出粉色一團

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面