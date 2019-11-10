新訓放假進超商「喝到冰的差點哭」　學弟說營區有超棒去處！學長：真菜

▲入伍要先新訓一個月。（圖／資料照／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友近日發問，當兵新訓時，第一次放懇親假出營區，走進附近的便利商店，看到裡面東西時的心情是什麼感覺？有人能回憶一下嗎？結果不少退伍弟兄紛紛發表看法，有人說，「2019了，哪個營區還沒有超商啊？」但一名學長表示，說營區內有便利商店的，「真他O的菜。」

此文在PTT引起熱烈討論，許多人留言，「又重回陽間了，有中元節被放出來的fu」、「就像中元被普渡」、「中元節的感覺」、「沒感覺 ，部隊在外島點放，就像陰間的普渡，什麼東西都搶不到」、「整間超商都是菜味，行行好」、「我第一次喝到冰的東西，差點哭出來」、「會突然不曉得怎麼花錢」、「飯飯偏硬、筍乾沒入味，但就是比在裡面好」、「被洗腦一個月，放假去超商當然都傻傻的，能坐地方偏偏用站的。」

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一名網友回憶，新訓一直放空就好其實滿爽的，去超商還要思考該吃什麼；但也有人表示，「現在營區裡都有便利商店了」、「2019了，哪個營區還沒有超商啊？」由於當兵十分苦悶，若休息時能去超商或營站買餅乾、飲料，都能讓大夥放鬆一下，也被大家視為營區內的超棒去處。一名學長則笑學弟說，「說營區內有便利商店的，真他O的菜。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼有人認為，在新訓一直放空其實滿爽的。（圖／資料照／陸軍司令部）