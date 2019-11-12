雙11光棍節終結單身　新北188對新人登記結婚

▲ 雙11光棍節終結單身，新北市各戶所精心布置結婚專區供民眾拍照。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

許多新人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，11月11日「光棍節」，也是農民曆上適合結婚的好日子，新人選在雙11終結單身，共188對新人結婚，其中5對是女同性結婚。為讓新人們留下難忘的浪漫回憶，新北市各戶政事務所也推出專屬活動和限定紀念小物，搭配拍照道具，送上滿滿的祝福。

民政局長柯慶忠表示，新人結婚除了選擇吉日，由於特殊結婚日好記又有紀念性，每年有愈來愈多的新人特別挑選為結婚日，其中不少人認為雙十一的四個「1」字，寓意「一生一世、一心一意」等美意，已成為近年最夯的結婚登記日之一。

新北市各戶所除了精心布置光棍節結婚專區供民眾拍照外，也紛紛推出專屬活動。永和戶所佈飾4根與人身同高的數字1造型，並準備棍型麵包供新人享用，祝福新人未來婚姻生活「愛情」與「麵包」兩得意。

▲ 永和戶所佈飾4根與人身同高的數字1造型，並準備棍型麵包供新人享用。

新店戶所特製「一生一世、一心一意」大型立體割字，祝福新人幸福快樂一輩子；三峽戶所設置2支巨型彩色棒棒糖，象徵成雙成對的甜蜜佳偶；五股戶所致贈新人香甜爆米花，祝福新人「愛情永遠愛到爆」。

三重戶所登記結婚的鄭小姐說，11月11日是與老公的交往紀念日，每年都會花盡心思慶祝這天，為延續這份幸福感，決定把11月11日也變成他們的結婚紀念日。

土城戶所登記結婚的康小姐，2019年3月遠赴澳洲藥廠打工，遇到來自馬來西亞的華僑詹先生，同樣到陌生異鄉工作的兩人彼此互相照應，2019年9月結束打工後，男方陪女方回到土城定居，特別選在光棍節登記結婚，開心直呼「會是最難忘的回憶」。

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