函數模型算「雙11」優惠　陸高一超狂作業找出消費「陷阱」

▲武漢高中老師要求學生以函數計算「雙11」的優惠方案。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

購物熱潮「雙11」剛落幕，湖北武漢一所高中的高一數學教師要求學生用函數模型，通過數學建模方式，找到「雙11」最優惠的萬用公式。學生們通過話題引入、計算分析、規律總結、研究思考等模式，呈現出「圖文並茂」的各種方案，為媽媽計算出購物省錢攻略，也找出了許多商家祭出的「陷阱」。

《中新社》報導，這份名為《給媽媽的雙十一購物建議》的作業，其中學生李昊洋得出滿減計算公式、滿返計算公式，發現「代金券」是最大的「陷阱」，會造成人們的衝動消費，經過多種優惠方案，直接打折的方式更直觀、劃算。

▲學生作業成品。（圖／翻攝自《中新社》）

此外，學生黃嘉偉則發現，不同平台上，對兩款手機進行比價，發現消費限制類產品的最終價格差異不大，建議優先選擇廠家直營。

《武漢晚報》報導，學生們分別在作業中使用了用樹形圖、列表法、圖像法、分段函數、抽象公式等多種形式，有學生說，非常享受做這樣的作業，「太接地氣了」，幫媽媽購物車裡的商品做了詳細的購物方案，利用組合優惠方式，幫媽媽節省了幾百元人民幣。

▲學生作業成品。（圖／翻攝自《中新社》）

安排作業的數學老師王小寧表示，2019年的高考試捲中有大量取材於現實生活中的材料，要求學生會用數學的眼光觀察世界、思考世界、表現世界。「雙11」商家的各種優惠制度五花八門，正是學生體驗數學在生活中應用的大好時機。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！