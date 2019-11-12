東森購物雙11全通路業績破3.6億元　創20年開台歷史紀錄

▲東森購物在今年雙11再寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商年度購物盛事雙11告一段落，各大平台開始結算今年業績表現，東森國際（2614）轉投資東森購物，單單網路通路在11日當天中午業績即破億元，截至午夜24:00為止，則是達2.8億元，再寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄；全通路業績已突破3.6億元，創20年開台歷史紀錄。這波11月大促將一路歡慶到月底，持續延燒買氣。

東森前10月營收年成長24%，達165億元（含草莓網認列），東森購物1～10月業績以電話行銷通路營收為32億元，YOY成長64%躍升幅度最大、網路通路營收為45億元，成長63%也在伯仲之間。草莓網在大陸地區以今年初為例，月營收約500萬人民幣，2019年10月營收已成長約1,000萬人民幣，雙11截至下午17:00為止，銷售已破800萬人民幣，雙11單日營收可望超過10月營收，整體業績蒸蒸日上。

▲東森集團總裁王令麟對東森購物拼戰雙11創佳績深具信心。（圖／東森購物提供）

觀察網路銷售的商品分類，東森購物表示，以「保健、餐券、3C家電」類別成長最高、3C類別Apple、HUAWEI、Samsung銷售第一，餐券銷量較平日成長30倍，安卓系列手機也較平日成長20倍。

雙11當天更出現多位神級刷手，其中，刷卡金額最高的一位2,500萬刷手，總共購買1,691件商品，緊追在後的另一位破千萬刷手則買了1,704件商品，其次是500萬元和300萬元等10位百萬刷手，進一步盤點消費清單發現，他們幾乎都是購買OPPO手機、HUAWEI 華為手機、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋 筆記型電腦、Apple iPad平板電腦等3C類產品為主。

東森購物統計，按照銷售金額區分，雙11銷售排行第1名為「華陀鴕鳥龜鹿精健步如飛7盒組」，接下來依序為「Apple iPhone 11 128G_智慧手機」、「王品集團 Tasty西堤牛排餐券10張」、「王品集團 陶板屋餐券10張」、「Samsung Galaxy A50 智慧型手機 6G/128G」、「HUAWEI 華為 Y9 Prime 2019 4G/128G」、「王品集團-藝奇日式料理餐券-10張」、「vivo V15 6.5吋零邊界全螢幕智慧型手機 6GB/128GB」、以及「Apple 2019 iPad 32G WiFi 10.2吋平板電腦」。此外也觀察到，雙11消費的會員輪廓，女性占7成，男性占3成。

為迎戰雙11，挑戰業績倍數成長，東森購物不惜砸下重本，先是在前哨戰11/1起舉辦集氣活動，祭出LINE Points點數、刷卡金、東森幣等各項回饋，主活動正式開打後，業績也不負眾望，11/11 24:00一舉衝上2.8億再寫新頁，是東森購物網開站16年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破3.6億，創20年開台歷史紀錄。此外，東森購物預計本次雙11檔期活動將狂灑超過3,000萬的東森幣。