京東雙11成交2044億人幣　「貓狗大戰」打進農村

▲雙11京東破2044億元人民幣。（圖／京東集團提供）

記者陳政錄／北京報導

京東集團公布今年「11.11全球好物節」，累積下單金額超過2044億元（人民幣，下同，約合8881億元新台幣），較去年成長23%，與競爭對手阿里巴巴的2019年「天貓雙11全球狂歡節」總成交額為2684億均較去年大幅成長。其中，雙方在總結成果時均提到，「低線市場」、「下沉市場」是今年的主要增長重點。



根據京東昨（11日）公布數據，零時累計下單金額突破1313億元，9時突破1658億元的去年全天紀錄，直到下午14時37分，突破1794億元，接連創下新高，並於12日零時，突破2044億元。這是繼京東在今年中的「618十六周年慶」創下2015億元的紀錄後，又一突破。

▲京東大數據研究院首席數據官劉暉。（圖／記者陳政錄攝）

京東大數據研究院首席數據官劉暉受訪指出，雖然雖然成交額仍主要來自一二線城市，但「低線城市」，就是所謂3到6線甚至以下的城市，其龐大消費潛力也在今年更被業者們所注意到，包括他們在購買家電如冷氣機、電視、冰箱等領域，需求和購買尺寸平均都比一線城市大一些。他還說，根據數據統計，雙11活動可以說是人們「一次積蓄已久的消費升級」，把平時已經有需求，但狠不下心購買的高單價物品如手機、數位產品、電腦等，藉由大型促銷一併滿足。

天貓方面也提出類似的「下沉市場」概念，天貓平台營運事業部總裁劉博指出，下沉市場（三線以下城市及農村地區）是阿里今年最重要的市場重心之一，空間比起一、二線城市更為廣闊，用戶增加速度也是近年最快的，但消費者對性價比的要求也更高，阿里有數據分析及供應鏈能力上的優勢，可提供品牌或工廠數據分析，讓商家推出專為下沉市場訂製的產品。

▲電商物流深入各地市場。（圖／翻攝自中新網）

劉暉認為，要推動低線城市的市場，有兩點核心問題需要突破，分別是「供應鏈」和「觸達」。他說，京東正以更個性化的訊息推宋、完善的供應鏈布局，來讓這些具成長潛力的消費者，能更好的滿足購買需求；同時，京東推進的「無界零售布局」理念，也是希望打造更全面的零售基礎設施平台，更好的實現服務和商品的送達。