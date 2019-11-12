「全世界看的目瞪口呆」　蘇貞昌談港警開槍：選舉當前台灣人更要慎重

記者蔣婕妤／台北報導

香港示威運動持續升溫，11日「大三罷」釀流血衝突，行政院長蘇貞昌12日表示，港警用真槍實彈面對手無寸鐵的人民與學生，讓全世界媒體看的目瞪口呆，「選舉要到的當前，台灣人更要慎重」。

11日的「黎明行動」一早就失控，2名員警上午連開3槍射傷青年，香港港島總區指揮官郭柏聰、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及行動部高級警司汪威遜下午開記者會回應。港警稱，是因為擔心配槍被示威者搶走，只好出此下策；另外，騎著警用機車衝撞人群的交警已經被即時停止所有前線工作。

對此，陸委會11日發表聲明表示，近期香港示威及不合作運動不斷，香港警方面對示威人士的處理及應對手段更趨粗暴及失序。

陸委會指出，「全世界都已聽見香港民眾的怒吼心聲，執政者加大打壓及管控力度，無助於跳脫以暴制暴的惡性循環，中共及港府港府應以更高的智慧、更開放的心態，妥善回應民眾期待。」

蘇貞昌12日受訪時也強調，「已經連續好長一段時間，看到香港警察催淚彈，真槍實彈對手無寸鐵的人民與學生，實在是讓全世界關注的媒體，看的目瞪口呆。台灣人民要看清楚，中國大陸統治下這樣對待他的人民，中國大陸承諾的一國兩制50年不變，就是這樣的變。選舉要到的當前，台灣人更要慎重。」

▲蘇貞昌赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）

►白白胖胖也是一種美