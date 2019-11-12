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吳敦義「不甩勝文不開心」硬列不分區原因曝　一個動作洩「看衰韓國瑜選情」

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▲力拚國會席次過半，成為吳敦義眼下最重要課題，但若選後未達過半，他也已準備好因應辦法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統提名人韓國瑜選情吃緊，但黨內陷入不分區立委提名競逐大戰，更逐漸演變成政治風暴。本刊調查，對於吳敦義內定列入安全名單第8至10名，已引起中央委員連勝文等黨內中生代不滿，揚言逼宮，黨內權鬥恐怕在不分區名單公布後隨時引爆。

總統大選倒數2個月，前國民黨主席連戰8日大動作召集歷任黨魁，包括前總統馬英九、現任黨主席吳敦義及前主席吳伯雄、洪秀柱、朱立倫等人，陪同韓國瑜出席台商挺韓後援會，會後更在台北國軍英雄館設宴，營造藍營大團結氛圍。

吳敦義自列不分區立委，引起連勝文（左）等中生代人馬不滿，埋下藍營未來分裂隱憂。

這場「英雄宴」不只是為了拉抬韓國瑜的勝選氣勢，當天正好也是國民黨不分區立委提名受理推薦的最後期限，但以「被動推薦」納入不分區立委的吳敦義，當晚則低調提前離開，似乎嗅出一股洶湧暗潮將向他席捲而來。

本刊調查，國民黨13日將公布不分區立委名單，因僧多粥少，吳敦義卻內定列入安全名單，引發黨內中生代的不滿聲浪。但即便如此，吳敦義仍寄望明年大選中，國民黨能力拚成為國會最大黨，就算席次未過半，他也打算整合無黨及小黨，組成「多數大聯盟」，為國會龍頭寶座鋪路。

連戰大動作設「英雄宴」挺韓，引起黨內揣測連家已著眼選後的藍營共主地位。

親吳人士表示，國民黨沒了黨產，吳敦義與其受困黨中央，花心思到處調頭寸找錢，不如棄守黨主席轉進立法院；而放眼黨內，目前在現任國民黨立委當中，沒有人比吳的資歷更適合擔任立法院長，因此，吳才會設法力排反吳聲浪，納入安全名單。

至於總統選情，親吳人士提到，若韓國瑜最後贏得大選，或與民進黨對手蔡英文差距僅在200萬票以內，此2情勢下，韓選後如有意願爭取黨權，成功機會將會大增。該人士並意有所指地說：「這也是吳敦義無論如何都要進入國會的原因。」

知情人士透露，吳敦義日前曾與黨務高層開會商討大選選情，在立委席次上，藍營研判由於明年選舉有第3勢力攪局，目前保守估計，區域立委席次約在45席內，不分區安全名單則落在11名上下，距離國會過半的57席目標還有差距；至於總統提名人韓國瑜的選情，也還需要努力。

選戰剩不到2個月，韓國瑜（左）11日公布副手搭擋張善政（右），盼替選情加分。

一名親吳人士也說，明年大選後，若國民黨拿不下中央執政權，黨內權力勢必重新改組，而沒有實質政治領導力的陽春黨主席，恐怕會連黨內縣市長等諸侯都叫不動，吳現階段評估選情，並著眼布局立法院長，事實上有著眼國民黨轉型的意味。

郭台銘（左）棄選總統後，部分「菁英藍」至今仍難下決心挺韓，轉而關注立委選情，並支持吳敦義進入國會。（翻攝李縉穎臉書）

該人士指出，國民黨立委席次即使無法過半，只要拿下至少52席，藍營仍有機會以國會最大黨之姿，聯合其他無黨或小黨搶下院長寶座，因此，吳若能掌握立法權，就更有機會讓國民黨逐步將重心轉到立法院，成為內造化政黨。

對於外界普遍不滿吳敦義自列不分區的聲浪，親吳人士則替吳緩頰說，去年九合一選舉藍營大勝，吳其實在背後下了很大功夫，原先有意直攻總統大位，但最後為了促成黨內團結，退一步轉當抬轎者，現在只是基於選後藍營在立法院的戰力，願投身當不分區立委，「吳只是想繼續為黨奉獻，究竟有何不可？」


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