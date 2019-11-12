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韓張配打破國民黨「省籍平衡」傳統　游盈隆：黃花姑娘上花轎頭一遭

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▲▼韓國瑜宣布副手記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜、張善政。（圖／記者洪正達攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜宣布副手人選，由行政院前院長張善政接任。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆11日在臉書發文，這打破了國民黨自1984年以來「省籍平衡」的政治傳統。

游盈隆分析，韓國瑜找張善政當副手，當然有他的選戰考量；但兩個外省掛搭檔選正副總統，還真是「黃花姑娘上花轎」頭一遭，打破了國民黨自1984年以來「省籍平衡」的政治傳統；也就是說，總統若是外省，副總統一定是本省，而總統若是本省，副總統就是外省。

游盈隆疑問，「省籍不再是台灣政治過程的重要變數嗎？」這究竟是聰明？還是笨？究竟是無奈？還是故意？為什麼前人不做的，他卻做了？

游盈隆說，打破傳統不一定是壞事，但這樣做，除了顯示國民黨真正有實力的人裹足不前之外，對韓國瑜選情是最有利的安排嗎？「我一頭霧水。」

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