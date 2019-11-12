影／雙11狂網購！人妻貸款86萬買名牌包「隔年再欠130萬」…丈夫站33F外牆絕望了

▲詹姓妻子太會網購，讓王姓丈夫氣得想了結性命。（左圖／翻攝自我們視頻，右圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

雙11光棍節在大陸電商帶領下，成為風靡全球的購物盛典，不過狂歡節才剛過不久，四川省瀘州市就傳出有一名男子想跳樓輕生，原因是他的妻子去年才貸款超過20萬人民幣（約新台幣86萬元）瘋狂網購，今天就又貸款逾30多萬人民幣（約新台幣130萬元）清空購物車，讓他氣得想從33樓公寓的露天陽台圍牆上跳下。

綜合陸媒報導，當地警方10晚間接獲民眾報案，內容指出有男子走上33樓公寓的露天陽台圍牆，疑似想不開，員警便急忙到現場了解狀況。意圖輕生的王姓男子表示，自己的詹姓妻子時常網購名牌包、香水、衣服等，單單2018年一年就貸款了20萬人民幣（約新台幣86萬元）滿足購物慾；沒想到今年雙11都還沒到，妻子就又貸款30多萬人民幣（約新台幣130萬元）買下購物車的所有商品。

▼員警積極勸說下，王男才打消念頭。（圖／翻攝自我們視頻）

王男說，他去年才痛罵妻子花錢無度，要求對方改變習慣，並且盡力替對方償還債務，不料今年又是如此，他絕望之下才會打算做出傻事。員警得知原委後，不斷勸導男子想開，「坐在上面是解決不了問題的」，總共耗費近半小時才終於讓對方打消輕生念頭。

員警也表示，擔心王男情緒仍然不穩，於是請了夫妻倆雙方的父母到場幫忙溝通，最終才緩解王男的激動情緒。不少網友看完紛紛回應，「早點離婚吧，不然明年肯定又會這樣」、「都有死了的勇氣，為何不離婚？」、「這也太敗家了吧，根本病態了」、「還不離婚是想放著等過年哦？」、「恐怕是購物上癮了，算是心理疾病，要治療才行」、「還幫她還這麼多錢，結果又搞這齣...」。

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