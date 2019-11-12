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小二女童遭3男同學「紙片塞眼」痛翻！醫掰開挖出逾10塊嚇壞…校長竟回：沒惡意

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▲▼7歲女童遭男同學「紙片塞眼」　校長竟稱沒惡意。（圖／翻攝自微博）

▲7歲女童被3名男同學拿紙片塞進眼睛，讓媽媽心都碎了。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

校園霸凌一直是不少人心中的陰影，也令家長十分痛心。家住河南省禹州市的7歲女童多多（化名）也不例外，她表示，自己近1個月來不斷遭到3名男同學欺凌，眼睛甚至還被塞入紙片。醫生檢查後發現，多多眼睛裡面至少被塞超過10張紙片，視力也因此嚴重下降。媽媽得知事情原委後，心碎地找校方理論，不料校長竟稱「小孩子沒惡意」，至今仍未對3名男同學進行懲處。

▼媽媽痛哭說，根本不清楚塞了多少紙片，每次看女兒接受治療，心就像被挖開了一樣。（圖／翻攝自微博）

▲▼7歲女童遭男同學「紙片塞眼」　校長竟稱沒惡意。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，多多是禹州市大澗小學二年級學生，她的媽媽說，從今（2019）年9月28日開始，就發現女兒眼睛陸續冒出一些小紙片，追問之下才得知，女兒近期在學校教室內午休時，被3名男同學欺負，其中2人先抓住她的雙腳，另一名男生則撕下作業簿的紙角，開始塞進多多眼裡，具體數量不清楚，但是整本作業簿的紙角幾乎都被撕光了。

媽媽後來帶多多到鄭州和北京的醫院就診，醫生們都驚訝坦言，自己從來沒看過這樣的病例，過程中，他們要求女童忍耐痛楚，之後掰開雙眼搭配棉花棒等工具，開始清除紙片，目前醫師已從女童眼中取出數十塊紙片，但是眼內還殘留多少不得而知，能確定的是，多多視力已經嚴重下降。

▼校長了解事件後竟稱孩子沒惡意，都是在玩而已。（圖／翻攝自微博）

▲▼7歲女童遭男同學「紙片塞眼」　校長竟稱沒惡意。（圖／翻攝自微博）

得知女兒的慘況後，媽媽痛心地到學校討公道。但王姓校長卻回應，「7、8歲的小孩他們也沒有啥惡意，就是說小孩們在一塊『就是玩了』。」因此沒有對3名施暴的男同學進行懲處。媽媽難過說，多多未來視力恐怕會繼續衰退，只能先確保眼球不會發炎；另外，每天必須到醫院清除眼睛紙片也成了女兒的例行公事，「這真的跟挖我的心一樣，你知道是什麼感覺嗎？我這一個月都不知道怎麼過的...。」

一票網友看完都氣得回應，「拜託判重刑！校長也要負連帶責任」、「未成年是吧，那校長去坐牢吧」、「我要是媽媽，肯定也不好受，巴不得把這些紙片塞回那些男同學眼裡」、「到底是什麼家庭教育，才會有這種霸凌人的壞同學」、「孩子心理陰影大概要一輩子了」、「請往男同學眼裡塞刀片，謝謝」。

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