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雙11熱銷品每17分鐘補貨一次　神級千萬刷手狂買3C

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東森購物（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網今年雙11出現多位神級刷手，購買清單以3C類產品為主。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購族在雙11買買買，創造電商第4季最強買氣，不少特惠商品瞬間秒殺，熱銷商品更是呈現強勁銷售力道，其中不乏有神級刷手一出手就刷卡破千萬，展現驚人剁手力，而從網購業者進一步觀察的購物清單發現，消費者多看準下殺時機入手價差大的3C家電，同時也會囤貨生活必備的日常耗品。

東森購物網今年雙11單日業績達2.8億元，再創最高紀錄之外，活動當天更出現多位神級刷手，其中，刷卡金額最高的一位2,500萬刷手，總共購買1,691件商品，另一位破千萬刷手則買了1,704件商品，其次是500萬元和300萬元等10位百萬刷手，進一步盤點消費清單發現，他們幾乎都是以購買3C類產品為主，包括OPPO手機、華為手機、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋筆記型電腦、Apple iPad平板電腦等，若觀察網路整體銷售的商品分類，則以「保健、餐券、3C家電」類別成長最高、3C類別Apple、HUAWEI、Samsung銷售第一，餐券銷量較平日成長30倍，安卓系列手機也較平日成長20倍。

除了鎖定高單價商品，消耗量大的日常生活用品，也是網購族的採購重點，多半趁著雙11加碼回饋時列入清單囤貨。friDay購物觀察，11/11當日業績表現，以銷量來看，熱銷品項Top 3分別為居家日用常備品、高價位3C家電及美妝保養；熱賣品牌3C、SKII保養組合、衛生紙、尿布等，平均每17分鐘就需補貨一次，另外也發現，因季節及趁勢下殺的冬被在活動單日售出超過千件，較平日成長7成。

momo購物網統計，雙11當日站上熱銷商品分別為行動硬碟、衛生紙、牙線棒、尿布、氣泡水、休閒外套，以及iPhone 11、dyson手持無線吸塵器、Lenovo電競筆電、Staub琺瑯鑄鐵鍋、SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、桂格人蔘滋補液禮盒、Michael Kors精品包、摩洛哥護髮油、哈根達斯等。

松果購物數據則顯示，雙11檔期熱銷品類仍以居家生活類買氣最佳、其次為3C家電及服飾婦幼，進一步解析，生活快消品衛生紙、洗衣膠球在雙11大促期間成為熱門囤貨王，3C家電類包含藍芽耳機、除濕機、智能體重計及氣炸鍋等品項都有倍增的銷量表現，特別值得一提的是，今年熱銷爆品「Future Lab. 未來實驗室」FREEZONE零負重包及「野人舒食」高蛋白舒肥雞胸皆創下驚人銷售成績，成為今年雙11的搶購亮點。

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