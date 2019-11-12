少女清晨街頭慘遭性侵…1個月內「3度受辱」陰道狂流血！苦忍2年跳樓身亡

▲方馨的桌上還留下課程表和教科書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市20歲女孩方馨（化名）10月27日晚從家中三樓陽台跳下身亡，父親方華（化名）淚揭，女兒的死都是因為2年前受到的傷害，「她遭到性侵，曾向警方報案，但都不了了之！」目前，該嫌疑人已被解除取保候審，屬於自由狀態。

據《澎湃新聞》報導，方馨是方華和妻子的獨女，墜樓後並沒有留下任何遺言。父親曾試圖打開女兒的手機，未能成功，他說，妻子是精神殘疾人，經常發病難得清醒，「方馨的小姨李敏（化名）在2017年8月的一天早上發現了異常，當天早上就帶方馨去醫院檢查；當時醫生悄悄告訴小姨，方馨的處女膜已經破裂，有過性生活。」

對此，李敏說，「當時方馨告訴我，一名附近建築工地工作的任姓男子通過微信加了她，兩人聊了半個來月，大概在2017年7月底，她就被該男子『誘騙」』出去，在清早的街角偏僻處發生了第一次性關係，第二次、第三次性關係則發生在附近旅館。」姑姑進一步說，「方馨說自己是被性侵的，因為害怕，她已把和任男的微信聊天記錄全部刪除。」

▲方馨的媽媽。（圖／翻攝自澎湃新聞）

醫院出具的2017年8月16日病歷顯示，「病人自述，陰道流血2天，遭人強暴。」父親說，「得知這一情況後，我和李敏讓方馨用微信約對方出來，隨後將他控制並報警。」但他稱，報案後，案件遲遲未定性，任男也被釋放，「女兒之後就被檢查出來有抑鬱症症狀，愈來愈內向。」

不過，據家屬提供的一份武漢市精神衛生中心2017年2月3日出具的心理檢查報告顯示，事發前，方馨已有輕度到中度的思維障礙，輕度到中度的抑鬱，疑病傾向嚴重，經常懷疑身體有病等，但自殺傾向不明顯，衝動傾向不明顯。

方華說，女兒曾多次就診，並服用治療抑鬱的藥，「可是事發後，鄰居們的議論多了起來，有些人說『女兒有病』，此後她就更不願出門了。」

▲父親收到對於案件的回覆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

黃陂區委員會三里橋街道工作委員會相關工作人員表示，2018年該案因證據不足被建議撤銷，但目前仍未撤銷。

近兩年，父親曾多次撥打武漢市長熱線詢問案情進展。對此，武漢市黃陂區政府都回覆，「無證據證明方馨在發生性關係過程中遭強迫，經司法鑒定，方馨性防衛能力明顯削弱。」

不過，方馨的死亡讓公眾的焦點對準該案件。三里橋派出所相關負責人10月31日表示，「派出所已組織兩班人馬，前往黃石、荊州，尋找任男同事及其相關人員，根據前期檢察院給予的相關材料，再次進行調查。」

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

我該答應女友嗎？