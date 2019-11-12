盤點雙11單日戰報　5大電商業績狂飆創歷年新高

▲東森購物在今年雙11再寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

電商雙11戰火一年比一年猛烈，在11/11過後，網購業者陸續公布雙11單日戰報，其中，東森購物、松果購物在活動當天中午即達到去年業績表現，交易額再寫歷史新紀錄；friDay購物單日交易量較平日狂飆10倍；momo購物網統計一天業績做到新台幣約21億元；PChome商店街全站成交筆數則是飆升10倍之多。

為迎戰雙11，挑戰業績倍數成長，東森購物砸下重本，先是在前哨戰11/1起舉辦集氣活動，祭出LINE Points點數、刷卡金、東森幣等各項回饋，主活動正式開打後，單單網路通路在11日當天中午業績即破億元，截至午夜24:00為止，則是達2.8億元，再寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄；全通路業績已突破3.6億元，創20年開台歷史紀錄。

momo購物網公布雙11單日戰報，光是活動開跑前一小時，便湧進80萬人次，不少特惠商品瞬間秒殺，業績為新台幣約21億元，較去年成長8成，更為平日業績的12倍；網站全天總瀏覽人次高達2,000萬，為平日的12倍，而透過行動裝置購物的佔比達7成；有消費會員成長8成，各方表現皆再創新紀綠。

▲松果購物1111單日交易額較平日翻漲600%。（圖／松果購物提供）

松果購物今年雙11善用行動端優勢搭配AI運用推出波段品類日造節，天天打出帶路爆品促動進站轉換，再加上「全民奪寶樂」遊戲活動機制，帶動舊客的激活及新客的導入，自11/11 00:00分起網站流量即較平日成長超過3倍，於中午左右即超越去年雙11全日交易額表現，而全站高峰從晚間20:00開始顯著起飛，Web高峰在21:00就先出現，Mobile則落在23:00帶入全日最高流量，統計整體交易額較平日成長近600%，最終創下單日年成長190%，行動端交易額佔比更高達8成。

friDay購物祭出全年度最深折扣以及各種優惠活動，雙11當天再限時加碼Line購物5%、全站f幣10%等回饋，透過波段式策略攻勢帶旺業績，在雙11創下單日交易量較平日狂飆10倍的高成長動能，且單日業績年成長翻倍，觀察熱銷商品銷量表現，iPhone 11成長超越20倍為最多，其他則以價差大的冰箱、空氣清淨機等家電類、冬被、按摩椅等季節商品以及箱購衛生紙、尿布等民生用品表現亮眼。

▲PChome商店街雙11全站流量暴漲300%，成交筆數飆升10倍。（圖／商店街提供）

網路家庭旗下商店街市集以「雙11貓糧P幣一起賺」活動炒熱雙11，獨創領養貓小超與賺貓糧的購物體驗結合「互動性購物體驗」與「雙重紅利實質回饋」，除吸引買家參與提升黏著度，賣家部分，也有超過12萬店、共2.5億件商品響應，根據統計，活動期間總計發放超過上億貓糧，11/11當日全站進站流量暴漲300%，驅動買氣業績暴增，雙11第一個整點0點～1點間成交筆數飆升平日近10倍以上。