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妻雙11「狂刷130萬」！人夫氣暈想跳樓：才剛還完87萬...

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男子坐在屋頂。（圖／翻攝自紅星新聞視頻，下同）

▲男子坐在屋頂。（圖／翻攝自紅星新聞視頻，下同）

圖文／周刊王

雙11購物節昨（11）日開跑才1分36秒，成交額即超過人民幣100億元，1小時後更是突破1000億元人民幣，購物力驚人。不過雙11卻讓一名丈夫難過到想跳樓去死，「才剛還完20萬元（約86.7萬新台幣），沒想到今年又刷了30萬（約新台幣130萬）。」

綜合陸媒報導，四川瀘州一名王姓男子10日坐在33層樓高的天台圍牆上，雙腳懸空欲要跳樓輕生。警方不敢大意，慢慢靠近他，聽他訴苦，並把王男的老婆請來一起勸，也搬出年幼的孩子，希望王男不要想不開。

▲男子被民警勸下。（取材自微博）

王男透露，老婆常上網買名牌包、香水等，即使有了小孩也不見收斂，化妝品沒用完、名牌包沒揹幾個月皆低價賣出，愛買東西沒關係，但居然不受控到把卡刷爆，欠債20萬元（約86.7萬新台幣），明明答應不會再買東西，今年卻還是繼續買。

王男說，欠債的錢都替老婆還了，沒想到今年買更兇，欠下30萬（約新台幣130萬），「老婆生小孩後就沒有上班了，全家靠我每月僅幾千元工資，感覺壓力很大，根本無法負擔。」因此乾脆跳下去一了百了。

看著丈夫站在天台上，妻子感到相當著急；她允諾，真的知道錯了，不該瘋狂購物，求先生快點下來。最後王男的情緒獲得緩解，在雙方家長的見證下，同意原諒妻子；他也表示，會努力賺錢幫妻子還完網購欠下的債務。

王男決定好好工作，努力賺錢幫妻子還完債務。

▲王男決定好好工作，努力賺錢幫妻子還完債務。

【自殺警語】

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

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