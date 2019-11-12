高二兒「燒光作業」離家出走！尋回已成冰冷浮屍…媽「見3遺書」崩潰痛哭

▲兒子離家出走後竟成了冰冷遺體，讓爸媽當場崩潰。圖非本文當事人。（左圖／翻攝自看看新聞，右圖／Pakutaso）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名17歲高中生小馬（化名）近日突然離家出走，直到遺體被尋獲後，爸媽才知道已經與孩子天人永隔，當場崩潰痛哭。媽媽表示，她要叫兒子起床去上學，沒想到打開門就看到課本、作業全被燒成灰，桌上還擺著3張遺書，這才驚覺大事不妙。警方初步了解，小馬輕生原因很可能與「課業壓力太重」有關。

據《看看新聞》報導，家住江蘇省揚州市的高二生小馬，本（11）月3日晚間準備就寢前突然離家出走。媽媽隔天要叫兒子起床時赫然發現，孩子的作業本已經全燒成灰，桌上還擺放3張遺書，趕緊報警求助。警方搜索近6天後，終於找到小馬的蹤跡，但對方早已成了冰冷浮屍。

▼爸爸透露，孩子因為成績逐漸下降，曾被老師叫去約談。（圖／翻攝自看看新聞）

警方表示，小馬的遺體是在揚州市寶應船閘被發現的，他的爸媽得知情況後當場聲淚俱下。爸爸表示，從遺書內容來看很可能與「課業壓力太重」有關。媽媽也說，孩子先前就有過情緒低落的情況，不過因為夫妻倆常常在外縣市工作奔波，所以沒有和孩子多聊，想不到就發生這樣的憾事。

爸爸再稱，兒子先前在全校同年級排名約為40名左右，最近不斷下降，老師找他談話回來後，心情一次比一次差。五台山醫院心理科醫生吳仁剛表示，父母一定要與孩子多溝通，了解孩子心情不好的原因是什麼，有時候不單純是學習態度問題，情緒問題或者青春期出現的憂鬱症、焦慮症，都會出現成績明顯的下滑，「孩子為什麼會出現這種悲劇，如果身邊沒有可以關心他的人、支持他的人，或者了解他的人，他會非常孤獨和絕望。」

據悉，警方目前正協助相關方面的善後事宜，轄區派出所也正在做詳細調查。

▼課業壓力太重，讓小馬選擇跳河了結生命。（圖／翻攝自看看新聞）

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