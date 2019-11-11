前男友有新歡！25歲女抱一束紅玫瑰...坐30F天台上：以後看不到我了

▲警員不斷在一旁勸說，讓女子心情平復。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江省杭州市日前差點發生一起悲劇，一名住在蕭山區地25歲女子小溫（化名）7日坐在30樓的天台上，旁邊還放了一束紅玫瑰，準備跳樓輕生，引起附近居民和警察恐慌。據悉，她在爬上頂樓前，將一張小紙條貼在前男友家的門上，絕望寫著，「你以後再也看不到我了。」

綜合陸媒報導，蕭山市北派出所7日當天接到某大樓警衛通報，得知有一名女子在30樓頂層的天台上，準備跳樓輕生。事後，警方趕到現場看見，一名身穿淺藍色連身裙的小溫已爬出樓頂護欄，坐在天台邊緣，雙腿還懸掛在半空中，沒有任何保護措施，當場嚇壞。

小溫當時一直哭，情緒相當不穩。警員在旁邊不斷勸，「不要輕易放棄生命，想想你的爸爸媽媽」，事後趁著小溫稍微平靜時，合力將她拉進護欄內。一名警方表示，「樓頂跟這個凸出來的平台落差有2米多，而且非常狹窄，一人站立就很困難了，但是當時情況緊急，我也沒多想就翻了下去。」

據悉，整個救援的過程大約1分多鐘，3名警員將女子托舉的過程就花了半分鐘。事後，警員看到旁邊的一束玫瑰花後問，「姑娘妳因為情感的原因想不開嗎？」

▲警員試圖合力將小雯抬上去護欄內。

小溫聽到這句話後，情緒激動地說，「你不要提他！」事後，她也向警方坦承，自己和小2歲的前男友交往了一陣子，發現對方交友廣泛，跟很多女子都有聯繫，隨後便分了手，但是之後兩人卻依然藕斷絲連。

小雯表示，她在7日凌晨4點多喝了酒，手裡捧一大束玫瑰花來找前男友，但對方家裡有別的女人，所以沒讓她進來。隨後，她與前男友拉扯了一個多小時，氣憤地離開現場，拿了一張紙條寫道，「XX，我愛你……但是你以後再也看不到我了。」

小雯將該張紙條貼在前男友家門口，並且扔下手機跟一把鑰匙，接著爬上30樓樓頂，想要結束生命。據悉，在經過警員的勸說下，小雯在派出所寫下保證書並表示，以後不會這麼傻了。

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