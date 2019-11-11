吳敦義列不分區惹議　連勝文：若別人提我覺得是好棋

▲吳敦義。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席吳敦義似乎將自己列於不分區的安全名單，引來爭議。針對吳敦義列不分區名單，連勝文11日接受電台專訪表示，吳敦義若擔任不分區立委，「不覺得是個問題」，「如果今天是別人提名吳敦義，我覺得是好棋」。

連勝文指出，不分區立委名單當中如具有經驗者，以建立國會制度，「問題在於提名權是他（吳）自己擁有，才會產生不同意見」，但問題在於提名名單是否帶給民眾耳目一新？或能展現破釜沉舟的決心，如此才能獲得支持。

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



而《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若吳敦義將自己列在不分區立委安全名單中，將使國民黨不分區立委席次減少2席。民調指出，若吳敦義將自己列在國民黨不分區立委安全名單中，有16.4％原本要將政黨票投給國民黨的民眾表示不會繼續投給國民黨，國民黨政黨票的得票率將會從原本的33.2％下降至27.7％，減少5.5％的比例大約會讓國民黨不分區立委席次減少2席。

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