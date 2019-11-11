被爆參選黨主席　連勝文批名嘴：頭腦不太好、見縫插針

▲連勝文接受電台專訪。（圖／《POP搶先爆》 提供）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人鍾年晃日前爆料，前國民黨主席連戰設宴要請國民黨大老吃飯，表面是是替總統參選人韓國瑜輔選，但實為替自己鋪路，要派出兒子連勝文參選黨主席。對此，連勝文11日接受電台訪問表示，「證明這個人的頭腦、邏輯不太好」。

鍾年晃在節目中說，連戰在黨內仍有一定的影響力，表面上幫韓國瑜，實際上應該是在幫自己，主持人問難道連勝文要列不分區嗎？鍾年晃則說「應該不只不分區吧，應該想選黨主席吧！」

連勝文認為，提出此說法者「目的就是要模糊焦點」，若黨內不分區立委提名名單有意見則表示要搶黨主席，「那我就應該表示支持吳主席擔任不分區名單第一名」，這種作法才將陷其於不義；或在關鍵時刻保持沉默，不得已需面對媒體時才講官話「高來高去」，連勝文反問「這種不就是典型政客的做法」？

主持人則問，這樣是否為黨內有意貶低英雄會活動意義？連勝文說不確定始作俑者是否為黨內人士，但提出此說法的綠營名嘴是「見縫插針。」

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