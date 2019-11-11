張善政接韓國瑜副手　卓榮泰：希望能拉高選舉水準

▲韓國瑜、張善政。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

行政院前院長張善政搭檔國民黨總統參選人韓國瑜擔任副手，受到熱烈討論。對此，民進黨主席卓榮泰10日受訪時表示，祝福！希望韓國瑜能改變選舉格調，拉高水準選舉水準。

卓榮泰10日晚間為民進黨台北市立委參選人許淑華站台，聽聞韓國瑜找到理想的副手人選，他回應，「我們祝福他，也希望他能夠改變選舉格調，把選舉的水準拉高一點」，把國政當第一要務，如果韓國瑜的國政顧問團能負起這樣的責任，對整個選舉是正面。

而「蔡賴配」是否確定成形，卓榮泰語帶保留說，會盡快出現，希望外界能給予肯定，至於宣布時間？卓榮泰說，一定是在下週，因為再來18日就要開始登記，之前總統還要做一些重要工作。

▲民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）



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