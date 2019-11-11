預言7200萬豪宅是黑韓前菜　孫大千363字嗆：難道又是媽祖託夢？

▲對於近日爆料不斷，韓國瑜曾自爆還有「5顆核彈」在等他。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆出購買7200萬的豪宅，掀起各界正反意見議論。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千昨日（10日）在臉書PO文，開頭第一句就是「這如果不是『國家機器』，難不成又是『媽祖託夢』嗎？」質疑一切都是有人將消息故意放出來，藉由媒體對特定對象發動攻擊，「時間有沒有就這麼巧？永遠都是在選舉前夕的重要時刻，某些媒體就會針對『國家機器』鎖定的對象開始爆料。」

孫大千在PO文中直言，「國家機器」都是先把資料丟給媒體，把記者有保護消息來源的責任當成斷點，對特定對象發動攻擊，「這種老掉牙的操作模式，用膝蓋都可以猜得出來是怎麼一回事吧？」況且就算記者多麼神通廣大，有些個人資料根本不可能查到，「如果這麼有辦法，就應該請他們來接手國安局和調查局了吧？」

孫大千認為，每次媒體針對被「國家機器」鎖定的對象開始爆料，時間點永遠都是在選舉前夕的重要時刻，「時間有沒有就這麼巧？不知道有沒有人想過，平常為什麼就不爆料了呢？」

「這恐怕只是『國家機器』殲滅政敵的開始。」孫大千猜測，目前這些都只是前菜，後續應該還會有一波接一波的黑韓攻勢，「賴清德不就是最好的『前車之鑑』嗎？這就是和民進黨當權派對抗的下場，『老大哥』怎麼會放過你呢？」

▼孫大千在臉書PO出一篇363字的文章，預測後續還會有更多黑韓攻勢。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）