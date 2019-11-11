Live／韓張配來了！　韓國瑜正式宣布「副手人選」

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

韓張配成形！國民黨總統參選人韓國瑜預計11日上午10時30分公布副手人選，但近韓人士卻在10日下午率先曝光，幾乎確定副手就是無黨籍的國政顧問團總召張善政。對此，張善政也點頭證實，表示自己願意站出來全力幫忙、阻止總統蔡英文連任。今韓國瑜在高雄市黨部召開記者會，正式宣布副手人選，《ETtoday新聞雲》全程直播為您掌握。

韓國瑜9日下午在基隆媽祖廟聖安宮參拜時就宣告，副手名單大概已經確定，希望是熱愛中華民國且有責任感，願意對土地無私付出，且具國際觀與治理能力，很快就會跟大家報告答案。而近韓人士10日下午率先爆料，直指副手人選就是張善政，除了行政經驗豐富外，韓國瑜還相當欣賞張有行政企業歷練、配合度高、身段柔軟、爭議少、滿意度佳等特點，並評估選擇張擔任副手，至少可為韓國瑜加分5-10%。

對此，張善政10日也出面證實，坦言原本自己打算過退休生活，但既然韓國瑜需要副手，他也願全力幫忙競選；同時張善政也批評，台灣快被蔡英文搞得氣數已盡，至少目前自己還有一些影響力，因此決定站出來，不要讓蔡英文連任，至於更詳細的想法，11日上午10時30分再與大家報告。

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▲張善政出任韓國瑜副手，韓張配成形。（圖／記者李毓康攝）