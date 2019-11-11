桃園首起破壞立委參選人懸掛旗幟　單車男落網！房仲廣告他也割

▲民進黨桃園市中壢區立委參選人彭俊豪競選旗遭人惡意破壞。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

民進黨桃園市中壢區立委參選人彭俊豪向中壢警分局報案，他掛在青埔特區永園路、文德路等路段的的競選帆布，遭人惡意毀損多達7面；由於距投票日不到2個月，警方十分重視首起競選旗幟破壞事件，立即調閱監視展開地毯搜索，在案發後8小時火速逮捕68歲的林姓男子，林男供稱因為不滿這些掛在街頭的廣告帆布不滿，才憤而持利刃割破，並未有任何政黨傾向，全案由警方依毀損罪嫌送辦。

▲▼林男持利刃破壞多面競選旗幟。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，10日下午13時許，中壢警分局受理立法委員參選人彭俊豪在青埔地區之多面競選廣告遭毀損報案，於是動員偵查隊與青埔派出所10多名警力展開追查，經調閱監視器後調到該歹徒犯案畫面，鎖定一名騎單車男子涉案，而且該男子不只破壞立委參選人選舉布條，也破壞其他房仲廣告布條。

警方在晚上9時許火速循線逮捕林姓男子到案，林男告訴警方自己沒有政黨傾向，因為不滿這些掛在街頭的廣告帆布妨礙觀瞻及破壞環境，才憤而持利刃割破，全案由警方依毀損罪嫌送辦。警方也呼籲，任何挑戰公權力之行為，將嚴正偵辦絕不寬待。

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