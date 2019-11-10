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華聞快遞／電商直播帶貨助清河羊絨產業發展　網路店鋪達3.5萬家

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》電商直播帶貨助清河羊絨產業發展　網路店鋪達3.5萬家

河北清河縣每年80%的羊絨製品通過電子商務銷售，網際網路已逐漸代替傳統渠道成為銷售主渠道。羊絨小鎮綜合管理中心副主任鄭春雨說，截至2018年底，清河縣網路店鋪達3.5萬家，全年銷售各類羊絨製品約2000萬件，銷售額達60億元。（新華社）

《遼寧》前三季大連生產總值5740.6億

前三季度大連全市實現地區生產總值5740.6億元（人民幣，下同），按可比價格計算同比增長6.6%，比上年同期加快0.1個百分點，高於全國0.4個百分點。將大連、沈陽、長春、哈爾濱四座東北城市放在一起比較，大連前三季度在經濟總量和增速方面都領先另外三城。（澎湃新聞）

《甘肅》甘肅新增近8000輛快遞保障車應對網購熱潮

網購熱潮即將到來，甘肅省各快遞企業臨時新增各類快遞保障車輛近8000輛，臨時招聘2600餘人，甘肅省郵政管理局市場監管處處長李傑說，為應對業務高峰，甘肅省各快遞企業提前儲備運能運力，擴招儲備臨時用工人員2600餘人，臨時新增各類快遞保障車輛近8000輛。（新華社）

《四川》四川省再添120家省企業技術中心

至此四川擁有省企業技術中心總數突破1100家，按照《四川省企業技術中心認定管理辦法》，省企業技術中心的認定原則上每年進行一次，每兩年組織一次運行評價。截至去年底，四川省共擁有國家企業技術中心72家，居西部第一。（四川日報）

▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《甘肅》蘭州海關壓縮一半審批時限促農產品出口

蘭州海關為支持甘肅蘋果、高原夏菜、中藥材、外繁種子等特色農產品出口，出台12條優惠措施，其中由蘭州海關最終審批的事項，辦理時限由20個工作日壓縮至10個工作日。（新華社）

《河北》第三屆世界冀商大會共簽約項目45個

本屆世界冀商大會來自全球18個國家和地區的800多名冀商相聚衡水，由省委統戰部、省工商業聯合會共同主辦，旨在通過凝聚海內外冀商智慧力量、搭建冀商合作交流平臺、引導冀商回歸創新創業，推動河北創新發展、綠色發展、高質量發展，為新時代全面建設經濟強省、美麗河北作出應有貢獻。（河北日報）

《天津》天津關區跨境電商進口單量已突破2000萬單

截至今年10月中旬，天津關區跨境電商進口單量已突破2000萬單，超過2018年全年單量5個百分點。天津海關相關負責人表示，預計今年集中促銷期單量將突破200萬單。（中新社）

《天津》基本形成鐵路水路為主大宗貨物運輸新格局

近年來天津市加快貨運鐵路建設、大宗貨物「公轉鐵」、道路貨運轉型等工程，全市運輸結構明顯優化，海鐵聯運加速發展，基本形成鐵路、水路為主的大宗貨物運輸新格局，綜合交通運輸效能明顯增強。（天津日報）

▼天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

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