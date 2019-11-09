華聞快遞／四川省成立省級5G產業聯盟　探索發展核心

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川省成立省級5G產業聯盟 探索發展核心

四川省5G產業聯盟由省內外200餘家5G產業相關的企事業單位、社團組織、高等院校和科研院所等自願結成，是一個地方性、非營利性、非實體化組織，旨在搭建交流平臺，集聚整合創新資源，以5G核心技術為支撐，探索發展5G核心產業和關聯產業，培育發展新模式、新業態、新服務，全面打造5G產業新型生態體系。（四川日報）

《重慶》今年前3季度重慶新增減稅277.44億元

今年前3季度，重慶全市新增減稅277.44億元（人民幣，下同）；自4月1日實施深化增值稅改革政策以來，全市累計減稅95.54億元，佔新增減稅比重三成以上。（重慶日報）

《北京》10月份中國PPI環比小幅上漲 同比繼續下降

大陸國家統計局9日公佈數據顯示，10月份中國大陸工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.6%，環比上漲0.1%。1至10月平均，中國PPI比去年同期下降0.2%。至此，中國PPI當月同比漲幅已連續4個月位於負增長區間。（中新社）

《福建》福建打造5G產業創新發展高地

福建省數字福建建設領導小組辦公室近日印發《福建省加快5G產業發展實施意見》，提出力爭到2020年，全省建成5G基站1萬個；2022年，全省建成5G基站5萬個，5G個人用戶數達800萬，5G相關產業產值規模超3000億元。（福建日報）

▲5G示意圖。（圖／CFP）

《北京》豬肉價格同比漲超1倍 10月CPI漲3.8%創逾7年新高

10月份大陸全國居民消費價格指數（CPI）9日公佈，同比上漲3.8%，創逾7年來新高。其中，豬肉價格同比上漲逾1倍，成為推動物價漲幅擴大的主要因素。（中新社）

《廣東》粵黔兩省簽約東西協作產業項目總投資超800億元

廣東·貴州「東西協作產業合作」對接會9日在廣州舉行，本次對接會共達成簽約項目134個，投資總額達874.5億元，涉及高科技、智能製造、新能源、文化旅遊、高效農業等產業性項目。

《重慶》永川區集中簽約131個產業項目

重慶永川區8日舉行2019年第3次招商項目集中簽約儀式，共簽約131個產業項目，總投資257.34億元，涉及智能裝備、汽車及零部件、電子信息、能源及材料、特色輕工、軟體及服務外包等諸多領域。（重慶日報）

《貴州》前三季度貴州降低實體經濟企業成本518億元

貴州積極擴大電力市場化交易，一般工商業電價再降10%，繼續對特色產業和新興產業用電價格執行支持政策，穩定降低電價，前三季度降低企業用電成本39.25億元。（貴州日報）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）