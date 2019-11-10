華聞快遞／廈門首迎布達佩斯—廈門返程班列　主要貨物普通消費品

▲廈門首迎布達佩斯—廈門返程班列。（圖／翻攝自《福建日報》）

《福建》廈門首迎布達佩斯—廈門返程班列 主要貨物普通消費品

本次返程班列從布達佩斯開出，途經斯洛伐克、烏克蘭、俄羅斯、哈薩克斯坦等國，從阿拉山口入境並完成換軌，全程歷時19天，班列搭載的主要貨物為生產性原材料再生塑料米、機電產品及普通消費品。（福建日報）

《浙江》10月浙江CPI同比上漲3.1%

浙江10月份食品煙酒價格同比上漲8.4%，其中最大的助漲因素來自畜肉，尤其是豬肉價格，10月份畜肉類價格同比上漲51.2%，禽肉類價格上漲11.6%，另外蛋類、水產、鮮瓜果、奶類價格都有不同程度上漲，僅鮮菜價格同比下降7.7%。（浙江日報）

《廣西》廣西全面啟動貨車ETC發行推廣工作

廣西全面啟動貨車及專項作業車ETC發行推廣工作，預計12月底完成貨車單卡配套補裝OBU（車載電子標籤）設備工作，廣西加快拓展ETC發行渠道，開展便捷安裝，加快用戶升級，做好新舊過渡。（廣西日報）

《甘肅》甘肅前三季度全省出口農產品11.4億元

今年前三季度，甘肅省出口農產品11.4億元，從貿易方式看，以一般貿易方式出口為主，出口額11.3億元（人民幣，下同），佔全省農產品出口總額的99.1%，農產品出口涵蓋全球6大洲共85個國家，其中排名前五位的國家分別是尼泊爾、荷蘭、美國、德國、泰國。（甘肅日報）

▲遼寧瀋陽。（圖／CFP）

《北京》大陸國家統計局：10月份工業生產者出廠價格同比下降1.6%

2019年10月份，大陸全國工業生產者出廠價格同比下降1.6%，環比上漲0.1%；工業生產者購進價格同比下降2.1%，環比上漲0.2%。1—10月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降0.2%，工業生產者購進價格下降0.5%。（人民日報）

《北京》商務部擬建外商投資誠信檔案系統

大陸商務部11月8日發佈《外商投資信息報告辦法（徵求意見稿）》，規定外國投資者或者外商投資企業未按照外商投資信息報告制度的要求報送投資信息的，由商務主管部門警告並責令其於15日內改正；逾期不改正的，處十萬元以上三十萬元以下罰款；情節嚴重的，處三十萬元以上五十萬元以下罰款。 （北京青年報）

《江蘇》江蘇居民1至10月消費價格比去年同期上漲2.8%

大陸國家統計局江蘇調查總隊獲悉，今年10月，江蘇居民消費價格同比上漲4.1%，漲幅較上月擴大0.7個百分點。總體來看，1至10月，江蘇居民消費價格比去年同期上漲2.8%，食品煙酒價格依舊是撬動CPI上漲的主導因素，影響居民消費價格指數上升3.18個百分點。（新華日報）

《遼寧》遼寧實施農業品牌提升行動

遼寧正在實施農業品牌提升行動，在糧油、蔬菜、水果、畜牧、水產品等方面，著力打造一批叫得響、信得過的區域公共品牌和特色農產品品牌。據介紹，遼寧力爭用3至5年時間，實現農業品牌建設進入全國先進省份行列，由產品模式向品牌模式轉變，為現代農業發展和鄉村振興提供支撐。（新華社）

▼遼寧瀋陽。（圖／CFP）