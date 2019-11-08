華聞快遞／惠台26條：台企可參與5G產業發展　福建將成先行區

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》惠台26條：台企可參與5G產業發展 福建將成先行區

大陸20個有關部門近日頒布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（26條措施）指出，台資企業可按市場化原則參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設。既是對台先行先試區域又是數據中國建設示範區的福建省，將再度成為台資企業參與5G產業發展的先行區。（中新社）

《貴州》貴州集中開工333個項目 總投資達2078億元

貴州省發展和改革委員會指出，貴州全省2019年第四季重大工程項目暨基礎設施「六網會戰」（路網、水網、電網、地下管網、油氣網、互聯網基礎設施）項目7日集中開工，集中開工項目共333個，總投資2078億元（人民幣）。（中新社）

《廣東》截至今年10月底 深圳上市公司市值超過11兆元

著名智庫中國（深圳）綜合開發研究院7日發布的《深圳上市公司發展報告（2019）》顯示，2018年深圳上市公司主要發展指標保持快速增長，上市公司市值（按2019年10月31日收盤價）達到11.04兆元（人民幣）。（中新社）

《海南》2019中日海洋對話會在海口舉行

「2019中日海洋對話會」7日在海口舉行，來自中國軍事科學學會、中國海洋發展研究中心以及日本東京海洋大學、日本財團海洋事業部等多家兩國涉海研究機構的專家學者與會。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）

《上海》上海啟動「外商投資促進服務平台」

由上海市人民政府主辦的「擁抱進博·共享未來——2019上海城市推介大會」近日舉行。據悉，為建立健全外資服務體系，「外商投資促進服務平台」將引入政企溝通圓桌會議機制、重點企業聯絡人機制，實現全流程服務。（新華網）

《貴州》貴州簽下10億美元航空採購大單

多彩貴州航空有限公司6日與法國CFM國際公司在北京人民大會堂簽訂LEAP—1A飛機發動機採購協議，協議目錄價總額達10億美元。（新華網）

《北京》在華外資金融機構業務範圍限制擬取消

大陸國務院7日發布《關於進一步做好利用外資工作的意見》，內容指出，支持外商投資新開放領域。全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制。內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。（新華網）

《重慶》中新互聯互通項目四年來共簽約199個項目

重慶市中新示範項目管理局7日發布消息，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目正式啟動四年以來，中新雙方共簽約199個合作項目，總金額達270億美元，對西部地區以及「一帶一路」沿線區域的示範性、輻射性持續增強。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）