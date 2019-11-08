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華聞快遞／廣州二手房讓價幅度維持5%　36%樓盤價高於去年同期

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》廣州二手房讓價幅度維持5%　36%樓盤價高於去年同期

數據顯示，廣州二手住宅市場業主讓價幅度，從7月的6.6%降至9月的5.1%，廣州二手房市場成交當中，多達64%的樓盤二手成交均價低於去年同期，僅36%的樓盤二手成交均價高於去年同期。（南方日報）

《福建》寧德出台新政大力培育鋯鎂新材料產業

近日寧德市出台《促進鋯鎂新材料產業發展六條措施》，培育鋯鎂新材料產業成為寧德的新興主導產業，將加強產業規劃，緊扣非晶合金（液態金屬）、鎂合金材料、鋯鉿分離以及鋯系化合物的研發應用，同時，支持鋯鎂新材料產業企業實施產品科研創新等項目。（福建日報）

《江蘇》蘇陝協作產業項目超千個

今年1到10月，江蘇省財政性資金支持產業幫扶項目1033個，開工率達97%，其中406個已完工並發揮成效，幫助陝西1.18萬名貧困勞動力實現就業，其中4186名貧困人口到江蘇就業，幫助5140名貧困人口就近就業，幫助2459名貧困人口到其他地區就業。（新華日報）

《河北》延崇高速河北段主線年內竣工

經過兩年多的施工，延慶至崇禮高速公路河北段主線步入收官階段，目前路基、防護工程已全部完工，路面工程完成93%以上，橋涵隧道工程完成99%，房建、交安、機電等工程都在有序推進。預計今年年底建成通車。（北京日報）

▲延崇高速河北段主線年內竣工。（圖／翻攝自《北京日報》）

▲延崇高速河北段主線年內竣工。（圖／翻攝自《北京日報》）

《北京》全球首家5G直播孵化基地揭牌

基地實現了5G信號全覆蓋，千兆光纖覆蓋直播間、園區和公寓，雙5G雙千兆速率覆蓋18萬平方米，足以服務6000名網路主播。中國聯通將藉助自身優勢，吸收5G產業入駐，培育5G直播達人。（中新社）

《上海》中國進口食品來源地達185個　2018年進口總額超735億美元

7日公佈的《2019中國進口食品行業報告》顯示，中國進口食品來源地達185個，水海產品及製品、肉類及製品、乳品進口額突破百億美元規模，2018年中國進口食品增長迅速，進口總額達735.69億美元，比2017年凈增長119.15億美元，同比增長19.33%。（中新社）

《上海》前9個月大陸消費品進口增15.3%

大陸商務部副部長王炳南7日表示，大陸1至9月消費品進口同比增15.3%，預計未來15年，中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。王炳南說，2018年中國大陸社會消費品零售總額實現38萬億元人民幣，比2012年增長81.2%，年均增長11.3%。（經濟參考報）

《河北》前三季度河北省固定資產投資同比增長5.2%

第一產業投資同比下降7.5%，占比為3.5%，同比回落0.5個百分點。第二產業投資受工業投資回升影響，增長1.0%，扭轉今年以來持續下滑局面，增速比1-8月回升1.8個百分點。第三產業保持快速增長，完成投資同比增長10.0%，成為拉動投資增長的主動力。（河北新聞網）

▼河北省。（圖／CFP）

▲▼河北省。（圖／CFP）

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