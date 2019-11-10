快訊／蔡英文回擊韓國瑜：國艦國造蔣介石就想做　歷任總統做不到

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜附和立委參選人，認同國艦國造是「假議題」。對此，總統蔡英文10日表示，自治潛艦從先總統蔣介石就想做，歷屆總統也試圖想做但沒成功，「我們有設計圖、建造廠房，預計2024年可以下水」。

對於潛艦國造的議題，韓國瑜9日在基隆座談時，附和黨籍立委參選人，認同是「假議題」，甚至反諷未來如果說要建造航空母艦，發射登陸月球？他認為，國防應該要小巧、具嚇阻且靈活的毒蝦，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復，呼籲政府要量力而為。

對此，蔡英文10日表示，這不會是假議題，是真實存在的議題，自製潛艦從蔣介石就想做，歷屆總統也試圖想做，但沒有成功，「我們有設計圖、建造廠房，預計2024年可以下水，這是非常扎實的政策，也是努力實踐的政策。」

蔡英文表示，這是我們跟面對大陸壓力下，跟武力侵犯可能性底下，最重要不對稱戰力最重要的元素之ㄧ ，可以有效嚇阻入侵，也是規劃中重要的層面，這跟飛彈是一樣的道理。

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