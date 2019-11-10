質疑台肥洩漏購屋個資　曾銘宗建議韓國瑜：依《個資法》提出告訴





▲國民黨團召開「國家機密洩韓個資 蔡政府敢立案抓鬼？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前遭媒體揭露8年前南港買房訊息，立法院國民黨團10日上午召開記者會，高度懷疑蔡政府運用國家機器，打擊韓國瑜庶民形象，藉此轉移近期韓國瑜所提出「學貸免息」等照顧青年政策焦點。國民黨團建議韓國瑜團隊依《個人資料保護法》第41條規定提出告訴，釐清事實真相，同時也呼籲監察院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。

國民黨團總召曾銘宗指出，韓國瑜購屋相關個資只有財政部所屬國稅局及台肥公司持有，自然合理懷疑國稅局及台肥公司洩漏個資。結果，財政部發了二次新聞稿澄清，用字遣詞竟然是：「…無的放矢⋯⋯汙衊⋯抺煞文官體系長期行政中立的努力⋯」刻意誇張，兇狠無比。

曾銘宗說，國民黨團請教財政部，韓國瑜連質疑都不行嗎？這是什麼時代？是戒嚴時期嗎？會不會反應過度？這是要演給蔡英文看嗎？國民黨團提醒財政部長蘇建榮，財政部是國家機器依法應受民眾監督，韓國瑜權利受到傷害，提出質疑理由正當，依法有據。

曾銘宗進一步指出，台肥公司洩漏交易詳細資料及存證信函等相關個資，已經違反《個人資料保護法》相關規定。台肥公司雖已經民營化，最大股東是農委會，該公司董事長是由農委會派任，因此懐疑政府機器已經介入，結合部分立委，藉由洩漏本案個資，刻意操作單純的房子買賣事件，俾利抹黑韓國瑜形象，也移轉當前學貸免利息失分焦點。

國民黨團認為，台肥公司已經違反《個人資料保護法》第20條相關規定，建議韓國瑜團隊依《個人資料保護法》第41條規定提出告訴，釐清事實真相，也建立一個範例，避免侵害個資案件不斷發生，保障人民個資保護的基本權利；也呼籲監察院立案調查，維護行政機關行政中立，並確保國人個資保護權益。

首席副書記長陳宜民表示，一樁都還沒有過戶的房屋買賣，哪來的貸款問題？特定媒體以烏賊戰術，汙衊韓國瑜有7000萬元可以買房，綠營立委接力指韓國瑜利用特權向建商施壓貸款，又說台肥的財報上可以看到相關資料，極盡所能汙衊韓國瑜。

陳宜民表示，試想一個上市公司的財報，怎麼可能揭露買家的個資呢？從台肥、農委會的關係，農委會和「1450」的關係，以及媒體從何取得資料、民進黨立委為何在週刊報導後就拿出存證信函等，蔡政府是否一手製造假訊息，再以打假訊息為名，動用國家機器打壓異己呢？

立委童惠珍表示，8年前只是一介平民的韓國瑜，買房到底跟公共利益有甚麼關係？房屋買賣除了實價登錄，根本不會有任何個資顯露，並受到《個資法》保護，特定媒體、綠營立委拿出韓國瑜購屋個資不斷發動攻擊、汙衊，難道不知道2015年立法院已將《個資法》第41條的告訴乃論，修法改為公訴罪，相關檢察單位應該主動介入調查，尤其在韓國瑜購屋時只是一介平民，倘若司法無法保護還是平民的韓國瑜個資受到侵害，一般老百姓不就時刻活在「綠色恐怖」之下？台灣還有民主、自由嗎？

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