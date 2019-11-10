影／抹黑不間斷！韓國瑜爆「老大哥」將出手　還有「5顆核彈」準備引爆炸死他

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日回防高雄，參加高雄市競選總部幹部授證大會，也為自家立委參選人站台，被問及有關有媒體問到是否選舉資源不平等，韓國瑜又自爆有「5顆核彈」在等著他，還有「老大哥」正在睜大眼睛看也即將出手，但對於5顆核彈和老大哥是誰，他沒有透露，留給外界無限想像。

▲韓國瑜10日拋出「5顆核彈」說。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市競選總部幹部授證大會。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜被問及有關選舉資源不平等問題時，他說「我知道有國營事業已經發通告，不參加蔡英文造勢都要請假，我已經接到訊息，其實可以看得很清楚，民進黨執政無方，沒有辦法就抹黑對手，現在五顆核彈在等著韓國瑜，老大哥正在睜大眼睛看一顆一顆核彈會丟出來，各位台灣人民，大家拭目以待，非常的精彩，抹黑韓國瑜的核彈，很快一個一個接著爆發」。

「我很清楚，但是民主政治是不是最重要，就是當治理國家沒有辦法的時候，直接抹黑對手來獲得選票，是健康的嗎？還是好好執政，讓人民信服，百姓能夠安居樂業來獲得選票，我希望台灣人民擦亮眼睛，老大哥正在看，老大哥即將出手，前面還有5顆核彈準備引爆炸死韓國瑜，大家等著看好了」；至於老大哥是誰？韓國瑜並無多做回應，也引來外界多方揣測。