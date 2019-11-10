桃園藍軍志工團後援會成立　吳敦義：贏回執政拚經濟過好日子

▲吳敦義呼籲2020大選用選票下架蔡英文，國民黨贏回執政，大家拚經濟過好日子。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園藍軍志工團10日在中壢區中正公園，舉辦挺韓暨桃園立委後援會成立大會，在高昂的「我現在要出征」歌聲中，黨主席吳敦義親自抵會場授戰旗，呼籲支持者全力團結，2020大選用選票下架蔡英文，贏回執政，並讓桃園6席立委全上，國民黨帶領全民拚經濟，再創公義和諧的社會，兩岸和平發展。

▲吳敦義呼籲2020大選用選票下架蔡英文。（圖／翻攝自網路）

國民黨桃園藍軍志工團、由甫接任桃園市黨部主委的現任議長邱奕勝擔任團長。邱奕勝對於2020大選前夕，接任黨在桃園的輔選重任，感謝吳敦義主席的信任，讓他將議會的民意和黨意相互結合，將以最接地氣的方式爭取民眾的支持。

▲邱奕勝強調，將民意和黨意相互結合，以最接地氣的方式爭取選民的支持。（圖／牛春茹提供）

邱奕勝並痛批，蔡政府執政對軍人不公不義使台灣經濟倒退，人民深深有感，籲請2020大選，人民用選票要讓韓國瑜當選總統，讓國民黨提名的桃園6席立委全上，政黨選票支持國民黨。

▲挺韓的桃園新住民姐妹是最亮眼的助選團。（圖／牛春茹提供）

黨主席吳敦義指出，人民不滿蔡英文執政不力，2018年「九合一」選舉，以選票讓民進黨大敗，明年的2020總統、立委大選，希望大家全力團結，用選票下架蔡英文，只有支持國民黨總統參選人韓國瑜當選總統，立法院拿下多數席，讓國民黨重新執政，才能帶領台灣人民一起拚經濟，大家過好日子，建立兩岸和平發展。

▲新住民後援會會長牛春茹（後排右二）帶領外配姐妹出席大會。（圖／牛春茹提供）

國民黨桃園藍軍志工團挺韓暨桃園立委後援會成立大會，吸引千餘名支持者前往參加，氣氛熱絡。國民黨在桃園提名的6個選區立委參選人陳根德、吳志揚、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和陳學聖全部出席，新住民後援會會長牛春茹亦帶領外配姐妹出席大會。

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