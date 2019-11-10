否認「郭宋配」　劉宥彤：親民黨主動聯絡、僅討論國會布局

▲劉宥彤。（資料照／記者陳家豪攝）



政治中心／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜確定參選2020總統大選，外傳將與鴻海集團創辦人郭台銘聯手搭檔，並拉抬「郭家軍」立委選情。對此，郭台銘競選辦公室發言人劉宥彤證實，兩天前雙方確實有接觸交換意見，但沒有提到「郭宋配」的事情。

劉宥彤10日上午受訪時表示，過去幾個星期郭陣營都沒有跟親民黨聯繫，主要是兩天前，親民黨主動聯絡，告知有跟前立法院長王金平討論過總統大選的事，且親民黨也有初步決定，也表達希望對立法院布局進行討論。

劉宥彤說，與親民黨的互動都只是幕僚本身來往，且也有跟郭台銘報告，至於郭台銘說媒體消息靈通的意思，是指「怎麼才講一下這個事情，馬上就被媒體知道雙方有做溝通」，「實際上郭宋的事情真的沒有提到」，是外界過度解讀。

至於，宋楚瑜是否表態爭取郭台銘支持，劉宥彤指出，郭陣營到目前為止並不了解宋楚瑜是否一定會參與總統大選，還沒有從雙方幕僚討論中得到明確答案，但看媒體報導，猜測親民黨明天過後應會給出比較明確的方向，郭陣營的內部也會討論。

而這次「郭宋配」的消息傳出，恰巧與劉宥彤日前在臉書上詢問郭粉「是否希望郭台銘出來選總統」，恰好跟郭陣營與親民黨接觸的時間點相近，引起外界有很多過度的聯想，劉宥彤表示當時只是想與郭粉互動，對此爭議感到抱歉，也向廣大的郭粉道歉。

另外，民眾黨不分區立委名單中，將「郭家軍」列入，劉宥彤表示，樂觀其成也尊重民眾黨的安排；她指出，外界也會期待第三勢力整合，因此民眾黨不分區名單若沒有「郭家軍」，也不符合大家的期待。

▲宋楚瑜、郭台銘。（合成圖／記者湯興漢攝）

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