挺蔡英文「一定贏」　辜寬敏：國民黨推韓國瑜有史以來最丟臉

▲辜寬敏。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文與總統府資政辜寬敏，10日下午出席「守民主護台灣大聯盟」成立大會。辜寬敏致詞時表示，這次的選舉關係著台灣的未來，蔡英文一定會贏，更批評國民黨推出總統參選人韓國瑜，「是有史以來最丟臉的一次。」

辜寬敏表示，2016年蔡英文當選沒多久，兩人見面時他問蔡英文，行政權中最重要的事是什麼？當時蔡英文告訴他，「回聯合國」，這個議題非常重要。

辜寬敏說，台灣的歷史是很複雜的，但是，我們的方向是很明瞭的，我們人民的意志是很堅定，所以這次的選舉沒問題，一定會贏。

辜寬敏提到，國民黨的正名是「中國國民黨」，不是台灣國民黨，而且這次還推出韓國瑜參選，你們大家滿意嗎？「這是國民黨有史以來最大的恥辱，最丟臉的事情。」

辜寬敏對於某些特定媒體，不斷鋪天蓋地報導韓國瑜，他看了相當痛苦，並問現場觀眾「我們台灣的水準是這樣嗎？」所以，雖然對這次的選情並不樂觀，但是我也非常有信心。

辜寬敏先前曾反對蔡英文參選連任，甚至還有記者問，「不是說穿裙子的不能當三軍統帥嗎？」對此，辜寬敏表示，「在台灣的歷史裡面，女性做總統，蔡英文是第一個，我們絕對不能讓她失敗。」

▲總統蔡英文與總統府資政辜寬敏出席「守民主護台灣大聯盟」。（圖／記者陶本和攝）